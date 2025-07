Attenzione al falso SMS dell'ASL: è una truffa che ruba dati e denaro

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-07-2025] Commenti

Una nuova ondata di truffe via SMS, nota come smishing, sta colpendo gli italiani sfruttando la fiducia nel sistema sanitario pubblico. I cybercriminali stanno inviando messaggi falsi che sembrano provenire dall'ASL (Azienda Sanitaria Locale) e invitano gli utenti a cliccare su un link per «prenotare una visita» o «aggiornare i dati sanitari». In realtà questi SMS conducono a siti malevoli che installano malware o rubano credenziali bancarie, con l'obiettivo di svuotare i conti correnti delle vittime. La truffa rappresenta l'ennesima evoluzione delle frodi digitali che sfruttano marchi fidati come banche, corrieri o enti pubblici per ingannare gli utenti meno attenti.

Il meccanismo della truffa è ben rodato: il messaggio spesso è inviato da numeri che sembrano autentici grazie a tecniche di spoofing; utilizza sempre un linguaggio allarmistico per spingere l'utente ad agire rapidamente. Per esempio, il testo potrebbe recitare: «ASL: La sua prenotazione sanitaria scade oggi. Aggiorni i dati qui», fornendo poi un link su cui cliccare. Chi ci casca viene reindirizzato su un sito falso, progettato per imitare il portale ufficiale dell'ASL; qui viene chiesto di inserire dati personali, codici di accesso bancari o di scaricare un'app malevola. Il malware più comune in queste truffe è un trojan bancario come SpyNote: esso consente ai truffatori di intercettare SMS, rubare credenziali e autorizzare bonifici non autorizzati.

Questa truffa non è un caso isolato. Campagne simili sfruttano nomi di enti fidati come l'INPS, l'Agenzia delle Entrate o Telepass per indurre le vittime a fornire dati sensibili. E' particolarmente insidiosa la tecnica di spoofing che maschera il numero del mittente per farlo sembrare ufficiale; nel caso più recente, l'SMS sembra provenire dall'ASL e sfrutta la generale fiducia nel sistema sanitario.

Le autorità, tra cui la Polizia Postale e il Garante Privacy, ricordano che cosa fare per proteggersi: non cliccare su link ricevuti da numeri sconosciuti o sospetti, non scaricare allegati e non fornire dati personali. In caso di sospetto è utile segnalare immediatamente l'SMS all'ente dal quale dice di provenire e alla Polizia Postale; nel caso ci si sia accorti troppo tardi della truffa, vanno cambiate tutte le password associate agli account compromessi.

Il panorama delle truffe del tipo smishing è in continua evoluzione. Secondo un rapporto di Kaspersky del 2024, gli attacchi via SMS sono aumentati del 30% in Europa e sfruttano la maggiore fiducia che gli utenti ripongono nei messaggi rispetto alle email. La facilità di accesso ai dati personali tramite i social amplifica il rischio: i truffatori sfruttano informazioni pubbliche per rendere i messaggi più convincenti e personalizzati.