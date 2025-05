Microsoft inietta la IA dentro Esplora File di Windows 11

Dal menu contestuale si possono attivare le “AI Actions”.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-05-2025] Commenti

Microsoft continua a spingere sull'integrazione dell'intelligenza artificiale in Windows 11 e l'ultima novità, annunciata alla Build 2025, riguarda Esplora File. L'azienda ha introdotto nuove azioni basate su AI (AI Actions) direttamente nel menu contestuale del file manager, permettendo agli utenti di sfruttare certe funzionalità "intelligenti" con un semplice clic destro sui file.

Questa mossa, attualmente in fase di test nel Dev Channel per gli iscritti al programma Windows Insider, include quattro funzionalità principali, pensate per semplificare attività comuni. La prima è la ricerca visiva tramite Bing, che consente di trovare immagini simili sul web semplicemente cliccando con il tasto destro del mouse su un file immagine.

Altre opzioni riguardanti le immagini permettono di sfruttare strumenti di modifica già presenti in Windows 11, come la rimozione dello sfondo in Paint, la sfocatura dello sfondo e l'eliminazione di oggetti nelle foto tramite l'app Foto.

Per quanto riguarda i documenti, tramite le AI Actions si può ottenere una sintesi del contenuto per diversi formati di file: docx, .doc, .pptx, .ppt, .xlsx, .xls, .pdf, .rtf, .txt, e .loop. Si può anche creare una lista di FAQ (Frequently Asked Questions) sempre a partire dal contenuto.

Le funzionalità sfruttano l'elaborazione locale, al fine di garantire velocità d'esecuzione e rispetto della privacy, evitando di inviare i dati a qualche server remoto.

Le prime reazioni all'annuncio registrate sui social network includono parecchio scetticismo: molti temono che l'espansione della IA in Windows renda il sistema troppo sovraccarico di funzioni accessorie e non essenziali per un sistema operativo.

A ciò si aggiungono le preoccupazioni circa la privacy, nonostante le rassicurazioni di Microsoft circa l'elaborazione in locale: le polemiche legate a Windows Recall hanno causato una certa diffidenza negli utenti, che perdura tuttora.

Al momento, Microsoft ha deciso di limitare le nuove Azioni AI ai Copilot+ PC.