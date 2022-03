Windows 11, arrivano le schede in Esplora File

Vi spieghiamo come attivare l'interfaccia a schede nell'ultima versione di sviluppo di Windows 11.

Dal suo debutto in Windows 95, Esplora File (che al tempo in Italia si chiamava Gestione Risorse), non è cambiato poi molto: svolge il suo lavoro, ma potrebbe essere migliorato sotto alcuni aspetti.

Uno di questi aspetti è la possibilità di avere anche in Esplora File un'interfaccia a schede, secondo il modello che tutti conoscono per lo più grazie ai browser: in questo modo, anziché dover tenere aperte diverse finestre per operare sui file di diverse cartelle, sarebbe sufficiente avere un'unica finestra con più schede, con un certo vantaggio dal punto di vista della "pulizia" del desktop.

Microsoft finora ha sempre lasciato intendere di avere l'intenzione di introdurre le schede in Esplora File, ma finora nulla di concreto s'è visto.

L'ultimissima versione di sviluppo di Windows 11, però, attualmente nelle mani degli iscritti a Windows Insider (la build 22572), offre, nascosta, proprio la possibilità di attivare l'interfaccia a schede in Esplora File.

La funzione è stata scoperta da Rafael Rivera, che l'ha svelata a tutti su Twitter; al momento in cui scriviamo da Microsoft non è arrivato alcun annuncio ufficiale ma, d'altra parte, non ce n'è un vero bisogno: la presenza delle schede è un fatto che non si può negare.

L'attivazione delle schede in Esplora File non è possibile attraverso i normali menu: per utilizzarla - oltre a essere iscritti a Windows Insider e usare una versione di sviluppo di Windows 11 - è necessario scaricare la piccola utility chiamata ViveTool, tramite la quale è possibile attivare quelle caratteristiche che Microsoft inserisce nelle varie build di Windows ma per le quali non offre un metodo di accesso, poiché le considera ancora sperimentali.

Una volta scaricata l'applicazione e scompattato l'archivio che la contiene in una cartella, è necessario aprire un prompt dei comandi dal menu Start e raggiungere la cartella in cui è contenuto ViveTool.

Da lì occorre dare il comando "vivetool addconfig 34370472 2, e quindi riavviare il computer.

Dopo l'accesso, Esplora File mostrerà un'interfaccia simile a quella di Edge, con una scheda aperta e il pulsante + per aprire ulteriori schede.

Qui sotto, un semplice video (in inglese) che illustra i vari passaggi dell'operazione.