Esplora File, è in arrivo una revisione completa

Cambia l'interfaccia, che diventa più amichevole verso i touchscreen, e aumenta l'integrazione con Microsoft 365.

27-01-2023

Le schede erano soltanto un antipasto. Quella che Microsoft ha in programma per Esplora File, il gestore dei file di Windows, è una revisione completa, che lo porterà tra le altre cose a essere in linea con l'aspetto di Windows 11.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Windows Central, infatti, il progetto di integrazione tra Windows, OneDrive e Microsoft 365 passa anche attraverso un redesign di Esplora File, che consiste innanzitutto in una riprogettazione della parte alta della finestra, la quale tenderà ad assomigliare alla barra superiore di un browser.

Diventerà più essenziale, conterrà pochi pulsanti di navigazione insieme a una barra per le ricerche, e vedrà gli attuali pulsanti - Nuovo, Copia, Incolla - migrare verso il basso, nel pannello di destra (quello che mostra il contenuto delle cartelle).

La pagina iniziale stessa di Esplora File cambierà: per esempio nella parte alta ci sarà una sezione con i file Consigliati, mostrati con anteprime di dimensioni maggiori di quelle degli altri file.

Per quanto riguarda il pannello di sinistra, le modifiche saranno per lo più estetiche (come i pulsanti arrotondati), ma anche qui si farà strada l'integrazione con le risorse di Microsoft 365: essa comprenderà l'accesso diretto alle email e ai commenti apportati ai file condivisi, informazioni che potranno essere viste tramite il pannello dei dettagli.

L'interfaccia sarà inoltre rivista per poter essere più facilmente utilizzabile dagli utenti che usano dispositivi con schermi touch, e guadagnerà una funzionalità Galleria che consentirà agli utenti di visualizzare anteprime ingrandite delle immagini semplicemente fermando il cursore del mouse sopra al file.

Tutte queste novità dovrebbero debuttare nella seconda parte dell'anno, in occasione del secondo Momento per Windows 11, ossia l'aggiornamento annuale previsto per il 2023.