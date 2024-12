Amazon introduce la ''consegna non urgente''

Val la pena di attendere qualche giorno in più in cambio di un piccolo sconto?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-12-2024] Commenti (1)

Una delle caratteristiche che hanno fatto la fortuna di Amazon - e sollevato più di un sospetto sulle condizioni di lavoro cui sono sottoposti quanti operano nella logistica - è l'introduzione di consegne ultra-rapide, addirittura il giorno successivo all'ordine, se non il giorno stesso.

È sull'offerta di opzioni come questa che Amazon ha costruito la propria fortuna, ma evidentemente a tutto c'è un limite: dopotutto, non ogni acquisto deve necessariamente essere prioritario.

Ecco dunque che Amazon ha deciso di introdurre la Consegna non urgente, una nuova opzione che, a fronte di tempi di consegna più lunghi, propone un piccolo sconto sui beni acquistati.

In particolare, in cambio di una consegna che avverrà nel giro di una settimana si ottiene uno sconto dell'1% sul totale: non un'offerta irrinunciabile, ma - come già ricordavamo - è anche vero che non tutto è urgente.

Il motivo per cui la "consegna non urgente" debutta proprio in questo periodo è evidente: reduci dal Black Friday e dal Cyber Monday, ci avviamo verso il frenetico periodo degli acquisti in vista del Natale; in altre parole, sono le settimane di maggior attività per i centri di logistica, anche per un colosso come Amazon.

Considerata la minima entità dello sconto, d'altra parte, la "consegna non urgente" sembra più la richiesta di un favore da parte di Amazon che non l'offerta di un'opzione in più per l'acquirente: evitare di oberare di lavoro i corrieri e quanti operano nei magazzini quando ci si rende conto di non avere una particolare fretta nel ricevere un determinato acquisto in cambio di quello che a tutti gli effetti è soltanto una sorta di "contentino".

Al momento non è chiaro se la "consegna non urgente" sia un'opzione che resterà a disposizione sempre - posto il fatto che è attiva su «alcuni prodotti» e non su tutti - o se sarà in vigore soltanto per questo periodo di acquisti intensi.