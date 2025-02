Amazon chiude l'Appstore per Android

Dal 20 agosto le app scaricate potrebbero non funzionare più.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-02-2025] Commenti

Nel 2011, Amazon lanciò l'Amazon Appstore per Android, una sorta di concorrente del Google Play Store (oggi Google Play) da cui scaricare app per il proprio smartphone e tablet.

Nel 2013 aggiunse anche le Amazon Coin come sistema di pagamento da utilizzare sia per acquistare le app sull'Amazon Appstore sia per completare le microtransazioni eventualmente all'interno di quelle stesse app. La vendita di Amazon Coin è già cessata il 20 febbraio.

Ora, nel 2025, l'Amazon Appstore chiude per sempre, almeno per quanto riguarda la versione per Android: quella utilizzata dai dispositivi Amazon (come Fire TV o Fire Tablet) continuerà invece a funzionare.

Come nota Paul Thurrot «L'Amazon Appstore per Android doveva essere installato manualmente dagli utenti Android, per cui non ha mai avuto davvero la possibilità di sconfiggere il Google Play Store, che è praticamente l'opzione predefinita per ottenere applicazioni su telefoni e tablet Android».

L'insuccesso ha dunque portato alla chiusura, che avverrà il prossimo 20 agosto. A partire da quella data non solo non potranno più essere scaricate nuove app dall'Amazon Appstore, ma anche quelle già scaricate potrebbero non funzionare.

Il colosso dell'e-commerce ha pubblicato una pagina di FAQ che spiega che cosa succederà nei prossimi mesi e dopo il 20 agosto.