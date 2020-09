Microsoft patcha il bug degli Ssd in Windows 10

L'update contiene un'infinità di correzioni e incompatibilità tutte nuove.

Si presenta come un aggiornamento opzionale l'update KB4571744 appena rilasciato da Microsoft per Windows 10 ma, considerata la sua importanza, molti utenti vorranno installarlo.

L'elenco dei bug e dei malfunzionamenti che corregge è davvero lungo e può essere consultato sul sito di Microsoft, nella pagina dedicata all'update.

Può essere però utile sapere che, tra i problemi risolti, c'è quello che riguarda l'eccessiva esecuzione sugli Ssd dell'utilità di ottimizzazione, con potenziali conseguenze negative sulla vita dei drive.

L'installazione dell'aggiornamento non è però priva di problemi tutti suoi: in particolare Microsoft ha reso noto che ci sono incompatibilità con il Microsoft Input Method Editor per le lingue giapponese e cinese.

Tale incompatibilità potrebbe essere la ragione per cui un update che contiene tante correzioni sia stato etichettato come opzionali. Microsoft ha pubblicato una pagina in cui ci sono alcune indicazioni per mitigarne gli effetti.