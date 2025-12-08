Microsoft usa il machine learning per aggiornare i PC idonei

Windows 11 25H2 si scarica da solo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-12-2025] Commenti

Windows 11 25H2 è stato rilasciato ufficialmente il 30 settembre 2025 come enablement package, ovvero un aggiornamento minore che attiva funzionalità già presenti nel sistema. A partire da questo mese, Microsoft ha avviato la distribuzione automatica dell'aggiornamento su larga scala, sfruttando un approccio predittivo basato su algoritmi di apprendimento automatico. Questo sistema consente di identificare i dispositivi più adatti a ricevere l'update in base a criteri come compatibilità hardware, stabilità del sistema e comportamento dell'utente.

Il download automatico riguarda esclusivamente i PC con Windows 11 versione 24H2, edizioni Home e Pro, che non siano gestiti da amministratori IT. I dispositivi selezionati riceveranno l'aggiornamento senza necessità di intervento manuale, ma l'installazione potrà essere posticipata o programmata dall'utente. Microsoft ha chiarito che il processo non coinvolge i sistemi aziendali o quelli configurati con criteri di aggiornamento personalizzati.

L'aggiornamento 25H2 introduce miglioramenti all'interfaccia utente, tra cui il supporto al tema scuro per i box di dialogo di Esplora File, nuove opzioni per la gestione delle notifiche e ottimizzazioni nella barra delle applicazioni. Microsoft ha aggiornato anche la lista dei processori compatibili, semplificando la documentazione tecnica. I requisiti minimi restano invariati rispetto alle versioni precedenti, ma l'elenco delle CPU supportate ora include solo le famiglie principali e non i singoli modelli. Sono considerati compatibili i processori non esplicitamente elencati, ma conformi ai requisiti.

Nonostante l'attivazione del download automatico, Microsoft ha riconosciuto la presenza di alcuni problemi noti sia nella versione 24H2 sia nella 25H2. Tra i bug segnalati figurano malfunzionamenti del menu Start, della barra delle applicazioni e di Esplora File. Questi problemi sembrano colpire prevalentemente i dispositivi virtualizzati o configurati con criteri avanzati. L'azienda fondata da Bill Gates ha pubblicato alcuni metodi per aggirare temporaneamente i problemi e sta lavorando a correzioni nei futuri aggiornamenti cumulativi.

La distribuzione automatica tramite machine learning rappresenta peraltro un'evoluzione rispetto ai precedenti modelli di aggiornamento. Microsoft ha già adottato approcci simili per Windows 10, ma con Windows 11 il sistema è stato affinato per ridurre i tempi di attesa e migliorare la compatibilità. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire un'esperienza più fluida e sicura per gli utenti finali, evitando installazioni forzate su dispositivi non pronti.