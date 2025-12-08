Microsoft usa il machine learning per aggiornare i PC idonei

Windows 11 25H2 si scarica da solo.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-12-2025]

windows 11 25h2 download machine learning
Foto di Andrey Matveev.

Windows 11 25H2 è stato rilasciato ufficialmente il 30 settembre 2025 come enablement package, ovvero un aggiornamento minore che attiva funzionalità già presenti nel sistema. A partire da questo mese, Microsoft ha avviato la distribuzione automatica dell'aggiornamento su larga scala, sfruttando un approccio predittivo basato su algoritmi di apprendimento automatico. Questo sistema consente di identificare i dispositivi più adatti a ricevere l'update in base a criteri come compatibilità hardware, stabilità del sistema e comportamento dell'utente.

Il download automatico riguarda esclusivamente i PC con Windows 11 versione 24H2, edizioni Home e Pro, che non siano gestiti da amministratori IT. I dispositivi selezionati riceveranno l'aggiornamento senza necessità di intervento manuale, ma l'installazione potrà essere posticipata o programmata dall'utente. Microsoft ha chiarito che il processo non coinvolge i sistemi aziendali o quelli configurati con criteri di aggiornamento personalizzati.

L'aggiornamento 25H2 introduce miglioramenti all'interfaccia utente, tra cui il supporto al tema scuro per i box di dialogo di Esplora File, nuove opzioni per la gestione delle notifiche e ottimizzazioni nella barra delle applicazioni. Microsoft ha aggiornato anche la lista dei processori compatibili, semplificando la documentazione tecnica. I requisiti minimi restano invariati rispetto alle versioni precedenti, ma l'elenco delle CPU supportate ora include solo le famiglie principali e non i singoli modelli. Sono considerati compatibili i processori non esplicitamente elencati, ma conformi ai requisiti.

Nonostante l'attivazione del download automatico, Microsoft ha riconosciuto la presenza di alcuni problemi noti sia nella versione 24H2 sia nella 25H2. Tra i bug segnalati figurano malfunzionamenti del menu Start, della barra delle applicazioni e di Esplora File. Questi problemi sembrano colpire prevalentemente i dispositivi virtualizzati o configurati con criteri avanzati. L'azienda fondata da Bill Gates ha pubblicato alcuni metodi per aggirare temporaneamente i problemi e sta lavorando a correzioni nei futuri aggiornamenti cumulativi.

Sullo stesso tema:
Windows 11, update cumulativi bloccano il sistema: menu Start e taskbar non funz...
Windows 11, l'icona della password svanisce nel nulla
Windows 11, arriva a sorpresa la versione 26H1. La piattaforma Bromine non sar&#...
Windows 10 e 11, bug negli aggiornamenti di ottobre scatena BitLocker e blocca i...

La distribuzione automatica tramite machine learning rappresenta peraltro un'evoluzione rispetto ai precedenti modelli di aggiornamento. Microsoft ha già adottato approcci simili per Windows 10, ma con Windows 11 il sistema è stato affinato per ridurre i tempi di attesa e migliorare la compatibilità. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire un'esperienza più fluida e sicura per gli utenti finali, evitando installazioni forzate su dispositivi non pronti.

Ti raccomandiamo anche:
Dopo dieci anni Microsoft corregge il bug che riavviava il PC invece di spegnerl...
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo...
Windows 11 25H2 è qui
Video come sfondi animati per il desktop. Windows 11 riporta in vita una funzion...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Windows 11 25H2 rallenterà per risparmiare batteria

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Negli ultimi due anni, quante volte hai formattato l'hard disk del PC?
Nessuna
Una
Un paio
Quattro o cinque
Una decina
Di pił

Mostra i risultati (4398 voti)
Dicembre 2025
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 8 dicembre
2024
Diffamazione, il mondo virtuale non equivale a quello reale
2021
Smart working: dall'emergenza alla normalità
2019
Come sanno i ladri che avete nascosto un telefonino in auto?
2018
Windows Lite: un Windows 10 leggero per far guerra a Chrome OS
2017
Tesla Model 3, è online copia ''trafugata'' del manuale ute...
2016
Aiuto, il mio Android è in bianco e nero!
2014
La moto volante di Star Wars è realtà
2012
Come scegli uno smartphone?
2011
In prova: Kaspersky Internet Security 2012
2010
Il robot che raccoglie le fragole mature
2009
Mille euro a chi segnala un sito porno
2008
Uebbi Telecom, per accedere a Internet senza Pc
2007
Gli Usa contro la pornografia infantile
2006
Il portachiavi intelligente
2005
Commercio iniquo
2004
Il Mangelo, la community di chi mangia bene
2003
Il motore per cercare il posto di lavoro
2001
Sei infetto? Ti aiuta Microsoft!
Olimpo Informatico


 
web metrics