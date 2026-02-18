Shein nel mirino UE

Indagine su prodotti illegali, algoritmi e design che crea dipendenza.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-02-2026]

ue shein indagine
Foto di Shoper.

L'Unione Europea ha aperto un'indagine formale nei confronti del noto portale di ecommerce Shein; la Commissione ha attivato il procedimento nell'ambito del Digital Services Act, concentrandosi su tre aree critiche da verificare: la vendita di prodotti illegali, la mancanza di trasparenza dei sistemi di raccomandazione e un design ritenuto in grado di generare dipendenza negli utenti.

L'indagine nasce dopo tre richieste di informazioni inviate a Shein tra il 2024 e il 2025, alle quali si sono aggiunti i contributi di terze parti che hanno segnalato presunte violazioni. Le autorità europee intendono verificare se la piattaforma abbia adottato misure adeguate per impedire la circolazione di prodotti vietati nel mercato unico, inclusi articoli che potrebbero costituire materiale di abuso sessuale su minori, come bambole sessuali con sembianze infantili. Il procedimento riguarda anche il funzionamento degli algoritmi di raccomandazione, accusati di operare con scarsa trasparenza. La Commissione vuole accertare se i meccanismi che suggeriscono prodotti agli utenti rispettino gli obblighi di chiarezza previsti dal DSA, che impone alle piattaforme di spiegare in modo comprensibile i criteri utilizzati per personalizzare l'esperienza d'acquisto.

Un altro elemento dell'indagine è il design dell'app e del sito, ritenuto potenzialmente in grado di creare dipendenza. Le autorità europee intendono valutare se funzionalità come i sistemi di punti, ricompense, notifiche e dinamiche di gamification possano influenzare in modo eccessivo il comportamento degli utenti, soprattutto dei più giovani. La Francia aveva già sollevato il problema nel novembre 2025, chiedendo alla Commissione di intervenire per arginare la vendita di prodotti illegali sulla piattaforma. L'iniziativa francese ha contribuito ad accelerare l'apertura del procedimento europeo, che ora assume carattere prioritario.

Shein ha dichiarato di voler collaborare pienamente con le autorità e di aver già implementato misure aggiuntive per migliorare i controlli sui prodotti e la trasparenza dei sistemi di raccomandazione. Tuttavia la Commissione valuterà se tali interventi siano sufficienti e se siano stati applicati in modo coerente in tutti gli Stati membri. L'indagine si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento della vigilanza sulle piattaforme digitali di grandi dimensioni. Il DSA prevede obblighi stringenti per le cosiddette Very Large Online Platforms (VLOP), categoria nella quale rientra anche Shein, imponendo verifiche indipendenti, valutazioni dei rischi sistemici e maggiore responsabilità nella moderazione dei contenuti.

Articoli raccomandati:
Addio esenzione doganale: il Consiglio UE approva il dazio da 3 euro sui piccoli...
UE, dazio fisso di 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro: nel mirino Shein, Temu e ...
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di...
Shein e Temu sotto attacco: l'UE vuole i dazi sui pacchi economici spediti d...

Uno dei punti più delicati riguarda la vendita di prodotti illegali. Le autorità europee intendono verificare se Shein abbia implementato sistemi efficaci per identificare e rimuovere articoli vietati, e se abbia risposto tempestivamente alle segnalazioni ricevute. La presenza di bambole sessuali con caratteristiche infantili è considerata una violazione particolarmente grave, con possibili implicazioni penali oltre che amministrative. Parallelamente l'indagine analizzerà il potenziale impatto del design dell'app sul benessere degli utenti. Le piattaforme di e‑commerce sono sempre più basate su meccanismi di che possono incentivare acquisti impulsivi o un uso prolungato dell'app. La Commissione vuole stabilire se tali pratiche rientrino nelle pratiche vietate dal DSA.

Il procedimento potrebbe portare a sanzioni significative. In caso di violazioni confermate, il DSA prevede multe fino al 6% del fatturato globale della piattaforma, oltre alla possibilità di imporre misure correttive o, nei casi più gravi, limitazioni operative nel mercato europeo. L'esito dell'indagine avrà implicazioni rilevanti non solo per Shein, ma per l'intero settore dell'e‑commerce. Le piattaforme dovranno dimostrare di essere in grado di controllare efficacemente i prodotti venduti, garantire trasparenza algoritmica e adottare interfacce che non sfruttino vulnerabilità comportamentali degli utenti.

Articoli suggeriti:
Amazon Haul debutta in Italia: prodotti low-cost fino a 20 euro per competere co...
Multa doganale da 618 euro per una maglietta comprata su Temu: era merce contraf...
eBay licenza 1.000 persone
Temu è un'app pericolosa?

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è la tua piattaforma mobile preferita?
Windows Phone
Android
iOS (iPhone)
BlackBerry OS (Rim)
Symbian
Ubuntu o altro Linux
Bada

Mostra i risultati (4902 voti)
Febbraio 2026
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
OpenClaw, perché adesso? Perché così?
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 18 febbraio
2026
SIM che scompaiono e connessioni ubique
2025
TIM, altri aumenti in vista
2024
Windows 11, malfunzionamenti a raffica dopo l'ultimo update
2023
Tesla, il video di guida autonoma del 2016 era una messinscena
2022
Firefox e Chrome 100, millennium bug in miniatura
2021
Hard disk da 18 TB a registrazione magnetica assistita da energia
2020
La Fsf vuole i sorgenti di Windows 7 per renderli open source
2018
L'altra faccia della sorveglianza
2017
Google Brain ''ricostruisce'' le immagini mascherate con i quadr...
2016
Telecom Italia, fibra ottica in 5 milioni di case
2015
La bolletta Telecom Italia cambia e diventa mensile
2014
Auto elettriche, prezzo pari a quelle a benzina nel 2020
2013
Telecom vende La7 a Cairo, Bernabè si tiene le frequenze
2012
In prova: iTwin
2011
Acer, che display grande che hai
2010
In Pratica: Un esperto di Borsa dentro il nostro Pc (4)
2009
Dopo Novell, Microsoft si allea con Red Hat
2005
Se Prodi fosse come Lula /2
2004
Miniguida all'autodifesa antispam (3)
2003
Storie da un mondo che si nasconde (2)
2002
Windows XP e traduzioni
Olimpo Informatico


 
web metrics