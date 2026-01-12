Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-01-2026] Commenti

La diffusione crescente delle funzioni di intelligenza artificiale integrate in Windows 11 sta spingendo a cercare strumenti in grado di rimuovere Copilot e le componenti AI distribuite da Microsoft. Tra questi, Winslop è il tool che ultimamente sta attirando maggiore attenzione, grazie alla capacità di eliminare in modo mirato le funzionalità considerate invasive dagli utenti.

Winslop è stato sviluppato dallo stesso autore di FlyOOBE e si presenta come un software capace di individuare e rimuovere Copilot, le integrazioni IA presenti in Esplora File, i suggerimenti automatici e altre funzioni che molti utenti percepiscono come intrusive. Il tool interviene su componenti di sistema che non possono essere disinstallate tramite le impostazioni standard di Windows 11, offrendo un livello di personalizzazione più profondo rispetto alle opzioni ufficiali.

Winslop non si limita alla rimozione di Copilot: è in grado di individuare componenti nascosti, bloatware e funzionalità IA distribuite tramite aggiornamenti di sistema, offrendo una panoramica chiara delle modifiche applicate e consentendo all'utente di scegliere quali elementi mantenere e quali eliminare. L'approccio è meno aggressivo rispetto ai tradizionali software di debloat, privilegiando trasparenza e controllo. È inoltre presente un sistema di "rollback" che permette di ripristinare le modifiche in caso di problemi, riducendo i rischi associati alla rimozione di componenti di sistema.

L'esistenza di strumenti come Winslop - e di RemoveWindowsIA, di cui abbiamo parlato lo scorso dicembre - conferma l'insofferenza di molti utenti verso la deriva "IA-centrica" di Microsoft, fenomeno recentemente rilevato anche da Dell; le alte sfere del gigante di Redmond invece sono convinte che il 2026 sarà l'anno in cui tutte le potenzialità reali dell'intelligenza artificiale diventeranno finalmente evidenti.