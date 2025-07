Meno bloatware in Windows 11: gli utenti potranno rimuovere le app preinstallate

Finalmente sarà possibile sbarazzarsi facilmente e completamente di Xbox, Clipchamp, Media Player e colleghi.

L'aggiornamento di Windows 11 versione 25H2 sarà disponibile nei prossimi mesi e introdurrà una funzionalità che sarà probabilmente gradita agli utenti: la possibilità di rimuovere facilmente le app preinstallate con il sistema operativo. Spesso inutilizzate e generalmente considerate "bloatware", sono app come Xbox, Clipchamp, Notepad e Windows Media Player. Questa opzione è stata Scoperta dagli Insider nelle build di anteprima Dev build 26200.5670 e Beta build 26120.4520. Si chiama Remove Default Microsoft Store packages from the system ed è accessibile tramite i Criteri di Gruppo (Group Policy): è sicuramente utile per chi cerca un sistema più snello. Tuttavia la funzione è disponibile soltanto nelle edizioni Pro ed Enterprise: sono quelle in cui è presente l'Editor dei Criteri di Gruppo, lasciando gli utenti della versione Home esclusi.

Attualmente rimuovere le app preinstallate richiede complesse procedure tramite PowerShell o strumenti di terze parti come BloatyNosy: operare in questo modo potrebbe però causare instabilità; oppure le app rimosse potrebbero reinstallarsi automaticamente con gli aggiornamenti. La nuova policy di Windows 11 25H2 è situata all'interno dell'Editor dei Criteri di Gruppo in Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Package Deployment; essa crea una chiave di registro RemoveDefaultMicrosoftStorePackages in HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Appx che consente di disinstallare le app durante la configurazione del sistema. Microsoft ha confermato che la stessa opzione sarà resa disponibile tramite un aggiornamento anche in Windows 11 24H2, ma disattivata per impostazione predefinita.

In Rete si incontrano già alcune critiche. Come già dicevamo, la policy è riservata alle edizioni Pro e superiori: sono esclusi gli utenti Home, che rappresentano la maggior parte della base utenti consumer. Inoltre gli strumenti di terze parti generalmente permettono di rimuovere più app rispetto alla nuova policy nativa, che tuttavia ha il vantaggio di godere della benedizione di Microsoft.