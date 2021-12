L'app che “sgonfia” Windows 10 e 11

O&O AppBuster elimina dal sistema tutto il bloatware, anche quello nascosto.

Gli utenti di Windows sanno ormai da anni che la definizione di "sistema operativo" va un po' stretta alla creatura di Microsoft: è infatti infarcito di tutta una serie di software e applicazioni di utilità discutibile che certamente vanno al di là dei servizi essenziali di un SO.

Non tutti però amano vedere un menu Start già affollato a seguito della prima installazione e così nel tempo sono nate diverse utility complessivamente indicate come anti-bloatware, poiché il loro compito è eliminare tutto ciò che rende inutilmente "gonfio" il sistema.

Un interessante esemplare di questo tipo di software è O&O AppBuster, applicazione gratuita sviluppata da O&O Software, azienda conosciuta per lo più per il software a pagamento O&O DiskImage ma che produce anche tutta una serie di programmi di utilità.

O&O AppBuster funziona sia con Windows 10 che con Windows 11, non richiede installazione e permette di rimuovere sia i software installati dall'utente sia quelli presenti di default in Windows, comprese le applicazioni nascoste: può, in pratica, sostituire egregiamente la schermata predefinita di gestione delle app di Windows.

Per ogni disinstallazione viene offerta la possibilità di creare un punto di ripristino prima di procedere con l'operazione, al fine di poter tornare sui propri passi qualora si verifichino conseguenze negative.

Può essere utile specificare che, come impostazioni predefinita, AppBuster non mostra tutti i software presenti sul PC; per poterlo fare è necessario aprire il menu View e selezionare tutte le voci.

O&O AppBuster, che pesa poco meno di 1 Mbyte ed è disponibile soltanto in inglese e in tedesco, si può scaricare dal sito ufficiale.