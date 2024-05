L'app per snellire Windows 11 rimuove anche la pubblicità

Winpilot offre un controllo completo sul bloatware che infesta Windows.

Certamente non da oggi, Microsoft ha la tendenza di affollare il proprio sistema operativo con tutta una serie di funzionalità, applicazioni e ammennicoli vari che spesso non sono di alcun interesse all'utente e, in alcuni casi, risultano persino fastidiosi.

Figlia di questa tendenza è anche la decisione di introdurre degli "annunci pubblicitari" nel menu Start di Windows 11, oggi per segnalare alcune app, domani chissà.

Per l'occasione, quindi, Winpilot (applicazione nata per rimuovere tutto il bloatware di Windows, un tempo nota come Bloatynosy) è uscita con una nuova versione che si incarica di eliminare anche la pubblicità.

Disponibile tramite GitHub, Winpilot 2024.5.5 offre una sezione Adblock realizzata proprio a quello scopo. Essa consente di scegliere quali annunci disabilitare: quelli presenti nel menu Start, quelli personalizzati, i consigli generici, i consigli che appaiono nella schermata di blocco e altro ancora.

Le opzioni disponibili offrono un controllo più fine rispetto a quello garantito dalle Impostazioni di Windows, che non consentono di agire proprio su tutti i luoghi in cui gli annunci possono apparire.

Winpilot poi offre naturalmente tutte le altre opzioni per cui è apprezzato: controlli per regolare ciò che riguarda la privacy, la barra delle applicazioni, le funzionalità legate al gioco e Copilot; la rimozione della app indesiderate e la possibilità di installare da un unico menu tutte quelle generalmente aggiunte a Windows (da Chrome a 7zip, passando per Vivaldi e VLC); e infine uno store da cui scaricare estensioni per NeoClippy, erede ufficioso del famoso assistente di Office, un po' più utile dell'antenato.