Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più

Una patch è già disponibile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-01-2026] Commenti

A quanto pare non c'è fine ai malfunzionamenti introdotti dai primi aggiornamenti di sicurezza per Windows 11 rilasciati quest'anno: oltre a causare i già noti errori e instabilità, su alcuni sistemi il comando di spegnimento smette di funzionare e il computer si riavvia invece di arrestarsi. Il problema è stato confermato da Microsoft e ha richiesto la pubblicazione di una serie di patch d'emergenza distribuite fuori dal ciclo regolare degli aggiornamenti mensili.

Il malfunzionamento riguarda in particolare i dispositivi con Windows 11 versione 23H2 che utilizzano la funzione Secure Launch, una componente di sicurezza basata su Virtualization‑Based Security (VBS) progettata per garantire l'integrità del sistema durante l'avvio. Rilasciato come parte del Patch Tuesday, l'aggiornamento KB5073455 ha introdotto un conflitto con Secure Launch che impedisce il normale spegnimento del sistema. Il bug altera la sequenza di arresto, causando un riavvio automatico al posto dello spegnimento. Il problema non si manifesta su tutti i dispositivi, ma solo su quelli con configurazioni specifiche che includono questa funzionalità avanzata di sicurezza.

Microsoft ha confermato anche che il medesimo bug non riguarda soltanto lo spegnimento: un secondo malfunzionamento impedisce l'ibernazione, senza che al momento sia disponibile una soluzione definitiva. Il colosso di Redmond ha indicato che il problema è in fase di analisi e che ulteriori aggiornamenti verranno rilasciati non appena disponibili. Per risolvere il problema principale, Microsoft ha pubblicato una serie di aggiornamenti eccezionali (sei in totale), i cui più importanti sono KB5077744 e KB5077797, che riguardano rispettivamente i problemi di spegnimento e difficoltà con le funzioni di desktop remoto.

Microsoft ha inoltre sottolineato che il bug si manifesta soprattutto su dispositivi Enterprise e IoT, dove Secure Launch è spesso attivo per impostazione predefinita. Ciò ha aumentato l'impatto del problema in ambienti aziendali, dove la gestione centralizzata degli aggiornamenti ha portato all'installazione simultanea della patch difettosa su numerosi sistemi.