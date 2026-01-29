Aluminum OS trapela online: ecco la prima vera versione desktop di Android

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-01-2026] Commenti

Una serie di materiali tecnici pubblicati per errore ha offerto il primo sguardo concreto al progetto con cui Google sta trasformando Android in un sistema operativo pienamente utilizzabile in modalità desktop. Le informazioni provengono da un bug report di Chromium Issue Tracker, reso privato poco dopo la pubblicazione, che mostrava registrazioni dello schermo di un Chromebook in esecuzione su una build identificata come ALOS, acronimo interno di Aluminum OS.

Il leak è emerso da un rapporto tecnico che avrebbe dovuto documentare un malfunzionamento delle schede in incognito di Chrome. Le registrazioni allegate mostravano molto più del previsto: un'interfaccia operativa in esecuzione su un HP Elite Dragonfly, un Chromebook di fascia alta utilizzato come piattaforma di test. Le clip diffuse mostrano un ambiente basato su Android 16, confermando che il progetto ha superato la fase di prototipo iniziale legata ad Android 15. L'interfaccia riprende elementi già anticipati da Google nei mesi precedenti, ma in una forma più matura e coerente con un utilizzo da PC. Le schermate includono un desktop tradizionale, una barra delle applicazioni persistente e finestre ridimensionabili, caratteristiche che avvicinano Aluminum OS a un sistema operativo desktop completo.

Le immagini confermano che Google sta lavorando a un'integrazione più profonda tra Android e ChromeOS, un obiettivo perseguito da anni ma mai concretizzato in modo completo. Aluminum OS sembra rappresentare un'evoluzione di questo percorso, con un ambiente che unisce la compatibilità delle app Android a un'interfaccia più adatta alla produttività su schermi ampi. Nei video si può notare una barra delle applicazioni, un sistema di gestione delle finestre più avanzato e un pannello delle impostazioni ridisegnato per adattarsi a un contesto desktop. Le applicazioni possono essere aperte in finestre indipendenti, ridimensionate e affiancate, superando i limiti della modalità multifiestra tradizionale di Android.