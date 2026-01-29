Aluminum OS trapela online: ecco la prima vera versione desktop di Android



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-01-2026]

aluminium os leak

Una serie di materiali tecnici pubblicati per errore ha offerto il primo sguardo concreto al progetto con cui Google sta trasformando Android in un sistema operativo pienamente utilizzabile in modalità desktop. Le informazioni provengono da un bug report di Chromium Issue Tracker, reso privato poco dopo la pubblicazione, che mostrava registrazioni dello schermo di un Chromebook in esecuzione su una build identificata come ALOS, acronimo interno di Aluminum OS.

Il leak è emerso da un rapporto tecnico che avrebbe dovuto documentare un malfunzionamento delle schede in incognito di Chrome. Le registrazioni allegate mostravano molto più del previsto: un'interfaccia operativa in esecuzione su un HP Elite Dragonfly, un Chromebook di fascia alta utilizzato come piattaforma di test. Le clip diffuse mostrano un ambiente basato su Android 16, confermando che il progetto ha superato la fase di prototipo iniziale legata ad Android 15. L'interfaccia riprende elementi già anticipati da Google nei mesi precedenti, ma in una forma più matura e coerente con un utilizzo da PC. Le schermate includono un desktop tradizionale, una barra delle applicazioni persistente e finestre ridimensionabili, caratteristiche che avvicinano Aluminum OS a un sistema operativo desktop completo.

Le immagini confermano che Google sta lavorando a un'integrazione più profonda tra Android e ChromeOS, un obiettivo perseguito da anni ma mai concretizzato in modo completo. Aluminum OS sembra rappresentare un'evoluzione di questo percorso, con un ambiente che unisce la compatibilità delle app Android a un'interfaccia più adatta alla produttività su schermi ampi. Nei video si può notare una barra delle applicazioni, un sistema di gestione delle finestre più avanzato e un pannello delle impostazioni ridisegnato per adattarsi a un contesto desktop. Le applicazioni possono essere aperte in finestre indipendenti, ridimensionate e affiancate, superando i limiti della modalità multifiestra tradizionale di Android.

Consigliamo la lettura di:
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostitu...
Cowork rivoluziona il desktop: la IA di Anthropic legge, crea e modifica i tuoi ...
Android si fonde con Chrome OS e diventa Aluminium OS. Obiettivo: conquistare il...
Windows 11 sperimenta Agent Workspace: gli agenti IA lavorano in background con ...

Android Desktop Leak 1

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Il PC desktop che si monta come i Lego: addio cavi, assemblaggio semplice
L'era del PC Android si avvicina: Qualcomm e Google pronti alla convergenza tra mobile e desktop

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Il fondatore di Microsoft ha chiesto all'UE di rendere più difficili gli ingressi in Europa ai migranti africani che cercano di raggiungere il continente attraverso le attuali rotte di passaggio. Sei d'accordo?
Sì.
No.

Mostra i risultati (2186 voti)
Gennaio 2026
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 29 gennaio
2025
Facebook: Linux è un malware
2024
Windows 11, sparisce la barra delle applicazioni
2022
Il malware che svuota il conto in banca e resetta lo smartphone
2021
Sgominato Emotet, la madre di tutti i malware
2019
La lavastoviglie compatta che lava i piatti in 10 minuti
2018
Intelligenza artificiale sostituisce volti nei video, inganno quasi perfetto
2017
Oggi le comiche: la Presidenza Trump e la sicurezza di Twitter
2016
Nufologia: avvistato un robot fra le nuvole
2015
Conosci i tuoi file?
2014
Petrolio dalle alghe in meno di un'ora
2013
BitTorrent lancia un servizio alternativo a Dropbox
2012
HomePlug, lo standard gigabit
2011
Wikileaks, cinque arresti per gli attacchi DDoS
2010
Windows 8 forse nel 2011
2009
Toshiba rileverà gli hard disk di Fujitsu
2008
La convergenza della cultura
2007
Le fanfare per Windows Vista
2006
Le offerte ADSL che costano meno
2005
Servizio clienti 187, si cambia
2004
Mille Mac G5 per fare un supercomputer
2003
Il difensore dei clienti delle banche
2002
Come rimuovere MyParty
Olimpo Informatico


 
web metrics