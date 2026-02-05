Verifica dell'età: il TAR accoglie il ricorso di PornHub e ferma le sanzioni



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-02-2026]

pornhub agcom verifica eta
Foto di Franco Alva.

Il TAR del Lazio ha deciso di accogliere il ricorso presentato da Aylo, società che gestisce Pornhub, YouPorn e RedTube, congelando così l'obbligo di verifica dell'età previsto dalla delibera AGCOM, rinviando l'applicazione delle misure e lasciando aperti interrogativi sulla loro effettiva implementazione futura. L'obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore per i siti stabiliti fuori dall'Italia a partire dal 1° febbraio, dopo un primo rinvio rispetto alla scadenza originaria di novembre. Le piattaforme interessate avrebbero dovuto adottare sistemi di verifica dell'età conformi ai requisiti fissati dal legislatore, con l'obiettivo di impedire l'accesso ai minori ai contenuti per adulti. Tuttavia la maggior parte dei 48 principali siti del settore non aveva ancora implementato alcuna forma di controllo.

Il TAR ha accolto la richiesta di tutela cautelare presentata da Aylo, sospendendo gli effetti immediati della delibera. La motivazione fa riferimento alla necessità di valutare nel merito la compatibilità delle misure con il quadro normativo nazionale ed europeo, oltre che con i principi di proporzionalità e tutela dei dati personali. La sospensione evita l'avvio della procedura che avrebbe potuto portare a diffide formali e, in caso di inadempienza, al blocco dell'accesso ai siti dal territorio italiano. Il ricorso di Aylo si concentra su diversi aspetti tecnici e giuridici. Da un lato, la società contesta la natura eccessivamente invasiva dei sistemi di verifica richiesti, sostenendo che potrebbero compromettere la privacy degli utenti senza garantire un'efficace protezione dei minori. Dall'altro, evidenzia come l'obbligo imposto dall'Autorità italiana possa entrare in conflitto con il principio di libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea, soprattutto per piattaforme con sede in altri Stati membri.

Parallelamente Aylo ha annunciato un aggiornamento dei propri sistemi di verifica dell'età nel Regno Unito, dove l'entrata in vigore dell'Online Safety Act richiede nuove forme di verifica dell'età. L'azienda ha dichiarato di aver adottato metodi più avanzati e conformi agli standard richiesti, basati su tecnologie di terze parti certificate e su processi che non prevedono la raccolta diretta di documenti sensibili. L'aggiornamento è stato presentato come parte di una strategia più ampia per armonizzare le procedure di verifica nei diversi mercati regolamentati.

Il confronto tra il caso italiano e quello britannico evidenzia differenze significative nei modelli normativi. Nel Regno Unito l'implementazione della verifica è parte di un sistema più articolato che coinvolge organismi di certificazione e linee guida tecniche dettagliate. In Italia la normativa si basa su un obbligo generalizzato, con margini interpretativi più ampi e un sistema di applicazione e controllo affidato a ordini di blocco rapidi tramite gli operatori di rete. La sospensione del TAR ha effetti immediati sul quadro operativo. I siti del gruppo Aylo restano accessibili senza verifica dell'età, mentre l'intero impianto sanzionatorio risulta congelato almeno fino alla decisione nel merito. La situazione crea un disallineamento tra gli obiettivi dichiarati dal legislatore e la realtà applicativa, con la maggior parte dei siti ancora privi di sistemi di controllo e un contenzioso aperto che potrebbe protrarsi per mesi.

Non perderti anche:
Social vietati ai minori di 15 anni: la Francia approva il ddl
Pornhub Premium, hacker sottraggono email e cronologia video. Poi tentano il ric...
L'UE alza l'età minima per i social: 16 anni o consenso dei genitor...
Pornografia online e verifica dell'età: ecco perché i blocchi non ...

Il provvedimento ha riacceso il dibattito sulla sostenibilità tecnica dei sistemi di verifica dell'età. Le soluzioni basate su documenti d'identità, provider esterni o analisi biometriche sollevano questioni legate alla sicurezza dei dati, alla possibilità di falsi positivi e alla gestione delle informazioni sensibili. Alcuni operatori del settore hanno segnalato che l'adozione di tali sistemi richiede investimenti significativi e un'infrastruttura tecnologica non sempre compatibile con piattaforme di grandi dimensioni. Un ulteriore elemento riguarda la coerenza con il Digital Services Act, che stabilisce obblighi armonizzati per i fornitori di servizi online nell'Unione Europea. Secondo Aylo, l'obbligo imposto dall'AGCOM potrebbe eccedere quanto previsto dal DSA, introducendo un requisito nazionale non allineato con il quadro europeo. La questione potrebbe diventare centrale nel giudizio di merito, soprattutto per quanto riguarda la proporzionalità delle misure.

La vicenda si inserisce in un contesto internazionale in cui diversi Paesi stanno introducendo normative sulla verifica dell'età per l'accesso ai contenuti per adulti. Le soluzioni adottate variano da sistemi basati su provider certificati a modelli decentralizzati che non richiedono la raccolta di dati personali. La mancanza di standard tecnici condivisi rende complessa l'adozione di soluzioni uniformi da parte delle piattaforme globali. In attesa della sentenza definitiva, il caso italiano rimane aperto e caratterizzato da incertezza normativa. La sospensione del TAR non risolve le criticità tecniche e giuridiche sollevate, ma rinvia la definizione di un quadro stabile per la verifica dell'età. Le prossime fasi del procedimento saranno decisive per stabilire se l'obbligo potrà essere applicato nella forma attuale o se sarà necessario un intervento legislativo o regolatorio più articolato.

Non perderti anche:
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'et...
Verifica dell'età, aggirare le nuove regole usando un videogioco
Dal pornocontrollo al tecnocontrollo
L'UE lancia l’app per la verifica dell’età, Italia Paese pi...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Siti per adulti, Agcom impone la verifica dell’età con il doppio anonimato
Arrivano i pornitor

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il prossimo acquisto di prodotto intelligente per la casa che farai?
Lampadina smart
Frigorifero smart
Presa elettrica smart
Rilevatore di fumo smart
Stazione metereologica smart
Videocamera di sorveglianza smart
Termostato smart
Forno smart
Sensore di movimento smart
Impianto sonoro smart
Allarme casa smart
Smart Tv
Spioncino/citofono smart
Sensore porta/finestra smart
Contatore smart di energia elettrica

Mostra i risultati (1066 voti)
Febbraio 2026
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 5 febbraio
2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
2025
Windows 11, Microsoft rimuove le istruzioni per aggirare i requisiti
2024
Google dice addio alla cache delle pagine web
2022
I Pixel 6 di Google arrivano in Italia
2019
Windows 10, con l'aggiornamento addio ai messaggi d'errore confusi
2018
Come usare Facebook senza commettere reati o incorrere in rischi legali
2017
Mozilla uccide Firefox OS e licenzia
2016
Honor 5X arriva in Italia: ottime caratteristiche, prezzo interessante
2015
Flipps sbarca in Italia
2014
Nove superpoteri, qual è il tuo preferito?
2013
Otto caratteri per mandare in crash un Mac
2012
In prova: Archos 35 Home Connect
2011
Apple riveli i piani per la successione a Steve Jobs
2010
Il meglio del forum Ubuntu
2009
Il meglio dal forum "Pronto Soccorso Virus"
2008
Il meglio dal Forum "Bufale E Indagini Antibufala"
2007
Microsoft si piega all'Open Document
2006
Anche Omero e Dante su Rosso Alice
2005
Privacy e sicurezza informatica
2004
Tutto4Star, i "saldi" della telefonia
2003
Comzine
2002
Microsoft e le pulizie di primavera
Olimpo Informatico


 
web metrics