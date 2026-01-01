L'iPhone 17 Pro sibila durante la ricarica, il motivo è misterioso

Il fruscio viene dagli altoparlanti.

Un numero crescente di utenti sta segnalando un rumore statico proveniente dagli altoparlanti dell'iPhone 17 Pro durante la ricarica. Il fenomeno, descritto come un «fruscio» o un «sibilo simile al rumore statico di una radio», è stato riportato su forum, social e community di supporto Apple, attirando rapidamente l'attenzione. Le testimonianze indicano che il problema si manifesta sia con la ricarica via cavo sia con MagSafe e che il rumore scompare non appena il dispositivo viene scollegato dall'alimentazione.

Numerosi utenti hanno notato il fruscio mentre il telefono è collegato alla corrente e lo schermo è attivo. Alcuni riferiscono che il rumore diventa più evidente abbassando il volume durante la riproduzione audio, mentre altri sostengono di sentirlo anche senza alcun contenuto in riproduzione. Le discussioni su Reddit e Apple Support mostrano che il fenomeno non è limitato a un singolo lotto di produzione. Le testimonianze mostrano che il problema riguarda sia iPhone 17 Pro sia iPhone 17 Pro Max. Le segnalazioni parlano di un rumore continuo, percepibile soprattutto in ambienti silenziosi e che sembra provenire dal lato sinistro del dispositivo. Alcuni utenti hanno effettuato test con caricabatterie ufficiali Apple e accessori di terze parti, ottenendo lo stesso risultato.

Il rumore può manifestarsi anche durante lo scorrimento delle pagine web, con un leggero crepitio sincronizzato al movimento sullo schermo. In alcuni casi gli utenti affermano di percepire il fruscio anche a bassissimo volume quando il dispositivo non è collegato alla corrente, sebbene la maggior parte delle testimonianze indichi la ricarica come condizione principale per la comparsa del problema. Le discussioni mostrano che il problema non sembra dipendere dal tipo di caricatore utilizzato: sia i cavi USB‑C ufficiali sia quelli di terze parti producono lo stesso comportamento. Anche la ricarica MagSafe genera il fruscio, sebbene in modo più attenuato.

Alcuni utenti hanno notato un aumento del rumore quando il dispositivo raggiunge livelli di carica elevati, come se la tensione in ingresso influenzasse il comportamento degli speaker. Un utente ha riferito che il fruscio diventa più evidente quando il volume è impostato a zero, suggerendo che il sistema audio rimanga comunque attivo durante la ricarica. Il problema non sembra influire sulle prestazioni generali del dispositivo: non sono stati segnalati crash, rallentamenti o malfunzionamenti correlati. Tuttavia il rumore è considerato fastidioso da chi lo percepisce, soprattutto perché si manifesta in situazioni di utilizzo quotidiano come la navigazione o la ricarica notturna.

Alcuni utenti hanno tentato di risolvere il problema tramite riavvii, ripristini delle impostazioni audio e aggiornamenti software, ma senza risultati evidenti. Le discussioni online suggeriscono che il fenomeno possa essere legato a componenti hardware, come interferenze elettriche o vibrazioni interne degli speaker durante la ricarica. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte di Apple.