L'iPhone 17 Pro sibila durante la ricarica, il motivo è misterioso

Il fruscio viene dagli altoparlanti.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-01-2026]

iphone 17 sibilo fruscio

Un numero crescente di utenti sta segnalando un rumore statico proveniente dagli altoparlanti dell'iPhone 17 Pro durante la ricarica. Il fenomeno, descritto come un «fruscio» o un «sibilo simile al rumore statico di una radio», è stato riportato su forum, social e community di supporto Apple, attirando rapidamente l'attenzione. Le testimonianze indicano che il problema si manifesta sia con la ricarica via cavo sia con MagSafe e che il rumore scompare non appena il dispositivo viene scollegato dall'alimentazione.

Numerosi utenti hanno notato il fruscio mentre il telefono è collegato alla corrente e lo schermo è attivo. Alcuni riferiscono che il rumore diventa più evidente abbassando il volume durante la riproduzione audio, mentre altri sostengono di sentirlo anche senza alcun contenuto in riproduzione. Le discussioni su Reddit e Apple Support mostrano che il fenomeno non è limitato a un singolo lotto di produzione. Le testimonianze mostrano che il problema riguarda sia iPhone 17 Pro sia iPhone 17 Pro Max. Le segnalazioni parlano di un rumore continuo, percepibile soprattutto in ambienti silenziosi e che sembra provenire dal lato sinistro del dispositivo. Alcuni utenti hanno effettuato test con caricabatterie ufficiali Apple e accessori di terze parti, ottenendo lo stesso risultato.

Il rumore può manifestarsi anche durante lo scorrimento delle pagine web, con un leggero crepitio sincronizzato al movimento sullo schermo. In alcuni casi gli utenti affermano di percepire il fruscio anche a bassissimo volume quando il dispositivo non è collegato alla corrente, sebbene la maggior parte delle testimonianze indichi la ricarica come condizione principale per la comparsa del problema. Le discussioni mostrano che il problema non sembra dipendere dal tipo di caricatore utilizzato: sia i cavi USB‑C ufficiali sia quelli di terze parti producono lo stesso comportamento. Anche la ricarica MagSafe genera il fruscio, sebbene in modo più attenuato.

Alcuni utenti hanno notato un aumento del rumore quando il dispositivo raggiunge livelli di carica elevati, come se la tensione in ingresso influenzasse il comportamento degli speaker. Un utente ha riferito che il fruscio diventa più evidente quando il volume è impostato a zero, suggerendo che il sistema audio rimanga comunque attivo durante la ricarica. Il problema non sembra influire sulle prestazioni generali del dispositivo: non sono stati segnalati crash, rallentamenti o malfunzionamenti correlati. Tuttavia il rumore è considerato fastidioso da chi lo percepisce, soprattutto perché si manifesta in situazioni di utilizzo quotidiano come la navigazione o la ricarica notturna.

Per approfondire:
iPhone Air non piace, Apple costretta a ridurre la produzione. Reggono gli altri...
AirPods Pro 3, la condanna di iFixit: la riparabilità resta a zero
Scratchgate per iPhone 17 Pro: la scocca in alluminio si graffia. Tutte le debol...
iPhone Air: sorpresa, il melafonino più sottile è resistente e si ripa...

Alcuni utenti hanno tentato di risolvere il problema tramite riavvii, ripristini delle impostazioni audio e aggiornamenti software, ma senza risultati evidenti. Le discussioni online suggeriscono che il fenomeno possa essere legato a componenti hardware, come interferenze elettriche o vibrazioni interne degli speaker durante la ricarica. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte di Apple.

Sullo stesso tema:
iPhone 17 Air: Apple svela il melafonino più sottile di sempre, con design ...
iPhone 17 Air supporta solo eSIM. Apple verso l'addio alla SIM fisica in Eur...
Pixel 6a, aggiornamento obbligatorio ad Android 16: ridurrà la capacità...
Magic Mouse, dopo 10 anni Apple finalmente risolve il problema della ricarica

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
iPhone 12 e pacemaker, meglio che stiano lontani

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Le promozioni estive o natalizie per i cellulari:
Sono in genere molto convenienti
Preferisco quelle per le chiamate
Preferisco quelle per i messaggi
Non le considero convenienti
Non le ho mai utilizzate

Mostra i risultati (1281 voti)
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 1 gennaio
2026
CPU e GPU unite. Intel e Nvidia preparano chip ibridi per PC e data center di nu...
2024
Class action contro Google per la modalità incognito, trovato l'accordo
2023
Da Samsung un frigorifero con touchscreen da 32 pollici
2022
Per poco il Game Boy non divenne il primo smartphone
2019
Microsoft ha brevettato una versione proprietaria del connettore USB Tipo-C
2018
Windows 10, tutte le novità dell'aggiornamento primaverile
2017
Che cosa si può fare tecnicamente?
2016
Backup di foto e video
2015
Per rubare le impronte digitali basta una foto
2014
La lampadina a LED di Philips perde il bulbo e diventa piatta
2013
Acquisti online: perché sì?
2012
LG verso i televisori 4K
2011
Il telefono VoIP a prova di intercettazioni
2010
Private GSM e i telefonini a prova di intercettazione
2009
Il meglio del forum Windows Vista
2008
Peer to peer, Baidu non viola alcuna regola
2005
Buon anno da quelli di Zeus
2004
Telecom blocca gli 899 e i dialer satellitari
2002
Auguri dall'acchiappatopi
Olimpo Informatico


 
web metrics