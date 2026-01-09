ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona

Come chiedere consiglio all'IA senza compromettere i propri dati personali e sanitari.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-01-2026]

chatgpt salute
Immagine: ChatGPT

Con pochissimo riguardo da parte degli utenti per i propri dati personali, l'uso di ChatGPT per ottenere chiarimenti su sintomi, esami e trattamenti è diventato una pratica diffusa, tanto da spingere OpenAI a introdurre strumenti e regole specifiche per la gestione delle informazioni sanitarie. Negli ultimi mesi il gigante tecnologico dell'IA ha definito un perimetro più chiaro per l'interazione tra utenti e chatbot quando entrano in gioco dati sensibili, con l'obiettivo di ridurre rischi e fraintendimenti legati all'impiego dell'intelligenza artificiale in ambito medico.

La crescita dell'interesse verso l'IA applicata alla salute è stata rapida. Secondo diverse analisi, ChatGPT è diventato uno degli strumenti più utilizzati per ottenere spiegazioni immediate su referti o terminologia clinica, un comportamento che ha attirato l'attenzione delle autorità per la protezione dei dati personali. Il Garante italiano per esempio ha segnalato che molti utenti caricano referti completi sulla piattaforma, esponendosi a rischi legati alla gestione di informazioni estremamente sensibili.

OpenAI ha risposto introducendo ChatGPT Salute (ChatGPT Health), uno spazio separato e progettato per trattare dati sanitari con criteri più rigidi rispetto alle conversazioni generiche. Il servizio è stato annunciato come un ambiente dedicato, con infrastrutture e protocolli pensati per ridurre l'esposizione dei dati e migliorare la sicurezza delle informazioni condivise dagli utenti. OpenAI ha chiarito che l'obiettivo non è fornire diagnosi o sostituire un medico, ma offrire spiegazioni e supporto informativo.

Per garantire la riservatezza, OpenAI ha implementato in ChatGPT Salute dei sistemi di crittografia dedicati e meccanismi di isolamento che impediscono alle informazioni mediche di mescolarsi con altri contenuti dell'utente. Questo compartimento stagno è pensato per ridurre il rischio di esposizione accidentale dei dati sensibili.

Leggi anche:
Xiaomi Watch 5, l'orologio smart che legge i muscoli: per rispondere alle ch...
Agenti AI sempre più autonomi: Altman di OpenAI ammette il problema e cerca...
La webcam da mettere nel WC: Dekoda valuta la salute dell'intestino e l'...
ChatGPT si evolve: invita gli utenti a prendersi una pausa e si preoccupa della ...

Il servizio permette agli utenti di collegare le proprie cartelle cliniche elettroniche (negli USA) e diverse app di benessere, come Apple Salute, MyFitnessPal, Peloton e Weight Watchers. Una volta autorizzato il collegamento, ChatGPT può analizzare risultati di laboratorio, referti, cronologia sanitaria e dati raccolti dai sensori, restituendo spiegazioni più personalizzate. L'analisi non ha finalità diagnostiche, ma serve a rendere più comprensibili informazioni spesso tecniche o complesse; l'idea è che ChatGPT Salute venga usato dagli utenti per prepararsi alle visite mediche. Essendo capace di riassumere referti, evidenziare punti da discutere con il medico e suggerire domande utili da porre durante una visita specialistica può aiutare a essere più consapevoli della propria situazione quando si tratta di parlarne con il medico. Questo approccio - sottolinea OpenAI - mira a migliorare la comunicazione tra paziente e professionista sanitario, non a sostituirla.

Il sistema può poi anche fornire indicazioni generali su alimentazione, attività fisica e benessere, basandosi sui dati forniti dall'utente e sulle informazioni provenienti dalle app collegate. Tuttavia OpenAI specifica chiaramente che ChatGPT Salute non deve essere utilizzato per diagnosi, trattamenti o prescrizioni e che qualsiasi dubbio clinico deve essere affrontato con un medico qualificato.

Un altro elemento chiave è la gestione del consenso. L'utente deve autorizzare esplicitamente l'accesso ai dati sanitari e può revocare il permesso in qualsiasi momento. OpenAI afferma che le informazioni condivise in ChatGPT Salute non vengono utilizzate per addestrare i modelli, grazie all'isolamento del sistema e alle politiche di trattamento dei dati dedicate.

Consigliamo la lettura di:
Salute, Garante Privacy lancia allarme sulle IA usate come diagnosi
Da Samsung un anello per domare la salute
Giovani e smartphone, l'uso eccessivo mina la salute mentale
Dottor Google: 4 miliardi di ricerche l'anno legate alla salute

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
In che modo installi nuove applicazioni sul computer?
Clicco su «Avanti-Avanti-Accetto-avanti...» quasi senza leggere
Leggo attentamente tutti le avvertenze e modifico le impostazioni se necessario
Di solito non installo applicazioni per conto mio

Mostra i risultati (1588 voti)
Gennaio 2026
n. 4048 del 09-01-2026
Dell smonta il mito degli AI PC: agli utenti la IA non interessa, con buona pace di Microsoft
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 9 gennaio
2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come...
2025
L'Unione Europea multa sé stessa
2024
Grandi pulizie in Windows 11: eliminati WordPad e Registrazione Passaggi
2023
CES 2023, Lenovo presenta il ThinkPhone
2022
La disintossicazione dallo streaming
2020
Antibufala: la settimana lavorativa di quattro giorni della Finlandia
2019
Il primo computer quantistico progettato per applicazioni commerciali
2018
I trend tecnologici del 2018: dal cloud all'architettura three-tier
2017
Il primo smartphone Android targato Nokia
2016
Il complotto contro le auto elettriche è definitivamente morto
2015
Nasa, scoperti otto nuovi fratelli della Terra
2014
La lavatrice per i cani
2013
A gennaio Mega, Megabox più avanti
2012
Svezia, il file sharing è una religione ufficiale
2011
Windows Phone 7 avrà il copia incolla
2010
Il meglio del forum "VoIP"
2009
Curse of Silence, e il telefonino non squilla più
2008
Editare le immagini? Si fa sul web (2)
2007
Il marketing di Telecom Italia non ha funzionato
2006
L'assicurazione che non esiste
2005
Scarichiamoli!
2004
Fotografia digitale: istruzioni per l'uso
2003
Fuori dal coro
2002
Libri: La svolta digitale
Olimpo Informatico


 
web metrics