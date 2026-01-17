Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete

Scoperto un gruppo Telegram con migliaia di immagini.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-01-2026]

foto rubate telefoni
Foto di PR Media.

Un'indagine condotta in provincia di Rovigo ha portato l'attenzione una forma particolarmente invasiva di violazione della privacy digitale: il furto di immagini intime dai telefoni consegnati ai centri di riparazione. L'inchiesta ha portato alla scoperta di un gruppo Telegram in cui venivano diffuse migliaia di foto sottratte dai dispositivi delle clienti, rivelando un sistema strutturato e attivo da tempo.

Secondo quanto emerso, il materiale veniva prelevato direttamente dalle gallerie degli smartphone e dei computer affidati per assistenza tecnica. Non si trattava quindi di intrusioni informatiche o violazioni da remoto, ma di un abuso di accesso fisico ai dispositivi durante le operazioni di riparazione. Le vittime erano ignare che i propri contenuti privati venissero copiati e archiviati. L'indagine ha portato all'arresto di un uomo di 27 anni, ritenuto amministratore del gruppo Telegram in cui venivano pubblicate le immagini. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati anche oltre 37.000 file di natura pedopornografica, un elemento che ha aggravato ulteriormente la sua posizione e accelerato l'adozione di misure cautelari.

Il gruppo Telegram, denominato "Suine Polesane", raccoglieva le foto intime di donne condivise dai tecnici dei centri di assistenza. Le immagini venivano accompagnate da commenti sessisti e offensivi, replicando dinamiche già osservate in precedenti casi di condivisione non consensuale, come gruppi social chiusi dedicati alla diffusione di contenuti privati senza autorizzazione. Le vittime sono decine, e molte di loro hanno scoperto la violazione solo dopo che il materiale era già stato diffuso. Alcune si erano rivolte al centro assistenza per problemi tecnici comuni, come sostituzioni di componenti o recupero dati, senza immaginare che i contenuti personali potessero essere copiati e condivisi.

Oltre all'arresto dell'amministratore, l'indagine ha portato alla denuncia di un tecnico informatico coinvolto nella gestione del gruppo. Le autorità stanno verificando se altri soggetti abbiano partecipato attivamente alla raccolta o alla diffusione del materiale, o se abbiano fornito supporto tecnico per mantenere attivo il canale. Il caso presenta analogie con episodi precedenti, come gruppi online dedicati alla condivisione di foto private di partner o conoscenti. Tuttavia, la modalità di acquisizione delle immagini — tramite accesso fisico ai dispositivi in riparazione — rappresenta un livello ulteriore di violazione, poiché sfrutta un rapporto di fiducia tra cliente e tecnico.

Articoli suggeriti:
Tinder, la IA analizzerà tutte le foto del rullino. Privacy sacrificata per...
Dopo videochat con una bella ragazza, ora mi ricatta con le mie immagini intime
Garante privacy si attiva contro il revenge porn
Quanto sono intimi i dettagli raccolti da Siri? Molto

Le autorità hanno sottolineato che la diffusione non consensuale di immagini intime costituisce un reato grave, aggravato ulteriormente quando coinvolge materiale pedopornografico. La presenza di migliaia di file illegali ha ampliato il raggio dell'inchiesta, che ora comprende anche la verifica di eventuali collegamenti con altre reti di scambio. La Polizia Postale sta continuando a identificare le vittime e a ricostruire la catena di distribuzione del materiale. L'obiettivo è determinare l'estensione del fenomeno e individuare eventuali complici.

Consigliamo la lettura di:
Spiava le persone attraverso le webcam dei Mac: bloccato e incriminato
Manderesti le tue foto osé a Facebook per prevenire il revenge porn?
Il vibratore ''smart'' che ti spia
Ragazza austriaca fa causa ai genitori: postano sue foto imbarazzanti su Faceboo...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Le foto intime sugli smartphone si rubano troppo facilmente
Sexting e minori, facile finire nei guai
Fotografare sotto le gonne non è reato
The Fappening, identificato l'intrusore
Nuovo furto di immagini intime
Le scarpe che fotografano sotto le gonne

Commenti all'articolo (2)

{curius}
Sarebbe interessante capire come sono arrivati al gruppo, se partendo da qualche indizio, oppure curiosando in Telegram, cosa possibile solo avendo accesso incondizionato ai server Telegram, cosa di cui dubito fortemente. La crittografia non è attiva per i gruppi, perché per loro Telegram usa la crittografia server-client,... Leggi tutto
17-1-2026 17:34
Johannes
Le aziende serie e - per analogia - anche le persone serie NON portano (salvo rari casi di eccezione che scrivo sotto) i dispositivi all'assistenza. Quelli vengono semplicemente distrutti. Il rischio di vedersi sottrarre segreti aziendali o personali è troppo elevato. Avevo sentito di casi (e non faccio fatica a credere che siano anche... Leggi tutto
17-1-2026 17:17
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Hai cambiato fornitore di banda larga (ADSL o fibra ottica) negli ultimi 5 anni?
Sì, una volta
Sì, più di una volta
No, ma lo farò nei prossimi 12 mesi
No, e non lo voglio fare

Mostra i risultati (1943 voti)
Gennaio 2026
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 18 gennaio
2026
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i cont...
2025
Windows 11 24H2, iniziano le installazioni automatiche
2024
Google annuncia un 2024 di licenziamenti
2023
Il ritorno del Walkman
2022
Amazon introduce la consegna con la password
2020
Cooler Master: addio siringhe, ma la pasta termica non è una droga
2019
Preparare la rete per l'Internet delle Cose
2018
YouTube su Android, ecco la modalità Incognito: nasconde i video visti o ce...
2016
Netflix, stretta su VPN e proxy
2015
4,3 milioni di malware per dispositivi mobili
2013
Come funziona MEGA
2012
Cory Doctorow spiega perché i computer generici spariranno
2011
Con Ultraviolet il DRM diventa cloud
2010
Falla in OS X aspetta la cura da sette mesi
2009
Il Nas con il masterizzatore Blu-Ray
2008
Soru: Tutta la Sardegna coperta dalla banda larga
2006
Skype censurerà i testi scritti, non le conversazioni
2005
Cellulari gratis da Ericsson e Nokia, il ritorno
2003
Cellulari su rete aziendale Wi-Fi
2002
Telecom e la pace sociale
Olimpo Informatico


 
web metrics