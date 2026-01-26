La spilla con fotocamere, microfono e IA: Apple alla conquista del dopo-smartphone



Un dispositivo indossabile grande quanto un AirTag, progettato per integrare fotocamere, microfoni e funzioni di intelligenza artificiale: stando alle indiscrezioni, questa dovrebbe essere il prossimo prodotto Apple. Il progetto è in fase iniziale, ma sarebbe già caratterizzato da una serie di specifiche tecniche che suggeriscono un'evoluzione significativa rispetto ai tracker attualmente sul mercato.

Il dispositivo assumerebbe la forma di un disco circolare, piatto e sottile, con scocca in alluminio e vetro. Le dimensioni sarebbero paragonabili a quelle di un AirTag, ma con uno spessore maggiore necessario a ospitare componenti avanzati come fotocamere e moduli audio. La struttura includerebbe un pulsante fisico lungo il bordo, elemento che suggerisce un'interazione diretta oltre ai comandi vocali. Il sistema di acquisizione video sarebbe composto da due fotocamere frontali: una con lente standard e una grandangolare. Questa configurazione permetterebbe di catturare sia immagini tradizionali sia scene più ampie, ampliando le possibilità d'uso in contesti quotidiani e professionali. Le fotocamere sarebbero progettate per registrare video e scattare foto direttamente dal dispositivo, senza la necessità di un iPhone collegato.

La componente audio integrerebbe tre microfoni disposti per captare il suono ambientale in modo omnidirezionale. Questa scelta tecnica consentirebbe al dispositivo di analizzare l'ambiente circostante, supportando funzioni di assistenza contestuale basate su AI. Un piccolo altoparlante permetterebbe invece la riproduzione di risposte vocali o notifiche sonore. La ricarica avverrebbe tramite un'interfaccia wireless posta sul retro, simile a quella utilizzata dall'Apple Watch. Questa soluzione suggerisce un'integrazione con l'ecosistema di accessori già esistenti, semplificando l'adozione da parte degli utenti. La presenza di una strip magnetica dedicata indica inoltre la possibilità di agganciare il dispositivo a supporti o basi specifiche.

Il dispositivo sarebbe progettato per eseguire una nuova versione del chatbot Siri, prevista con il futuro iOS 27. L'integrazione di un assistente AI avanzato rappresenterebbe uno degli elementi centrali del progetto, con l'obiettivo di fornire risposte contestuali basate su immagini, suoni e dati ambientali raccolti in tempo reale. Le fonti indicano che il progetto è ancora in una fase preliminare e potrebbe subire modifiche sostanziali o addirittura essere cancellato prima del lancio. La finestra temporale più citata per un eventuale debutto commerciale è il 2027, in linea con l'evoluzione prevista delle piattaforme software Apple e con l'espansione del mercato dei dispositivi dotati di IA.

Apple non è la prima né l'unica azienda a voler lanciare un dispositivo indossabile dotato di IA, capace di osservare e ascoltare costantemente il mondo circostante; persino il misterioso dispositivo su cui sta lavorando OpenAI in collaborazione con Jony Ive sarebbe di questo tipo. Apple sembra intenzionata a esplorare un segmento che potrebbe diventare rilevante nella fase successiva all'era dello smartphone, puntando su un accesso immediato alle funzioni intelligenti senza ricorrere a schermi tradizionali.

Il design circolare e la possibilità di aggancio agli abiti suggeriscono un utilizzo continuo durante la giornata, con il dispositivo sempre attivo per raccogliere informazioni utili all'assistenza digitale. Questa impostazione richiama concetti già sperimentati da altri produttori, ma con un'integrazione più profonda nell'ecosistema Apple. La combinazione di fotocamere, microfoni e AI in un formato così compatto rappresenta una sfida ingegneristica significativa e pone interrogativi importanti per quanto riguarda la privacy. Le informazioni disponibili non chiariscono ancora come Apple intenda gestire questi e altri aspetti, come l'elaborazione locale dei dati e l'autonomia energetica.

Commenti all'articolo (0)

