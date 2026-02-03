L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-02-2026]

europa satellite starlink iris2
Foto di SpaceX.

L'Europa sta davvero iniziando a costruire la propria risposta a Starlink, con i primi elementi della costellazione IRIS2 che hanno iniziato a entrare in funzione, con funzionalità limitate per ora destinate solo a usi governativi e militari. Il progetto, concepito per garantire autonomia strategica nelle comunicazioni satellitari, rappresenta uno dei passi più concreti dell'Unione verso un'infrastruttura indipendente per la connettività sicura.

IRIS2 è pensato come un sistema multi‑orbita che combina satelliti in orbita bassa, media e geostazionaria, con l'obiettivo di fornire servizi di comunicazione resilienti (dopotutto, IRIS2 sta per Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), crittografati e adatti sia all'uso civile sia a quello governativo. Il progetto rientra nella strategia europea per la sovranità tecnologica, che punta a ridurre la dipendenza da operatori extra‑UE per servizi critici come la connettività satellitare. L'iniziativa è stata accelerata anche dal crescente ruolo strategico delle costellazioni private, emerso durante crisi geopolitiche recenti.

Secondo quanto dichiarato da rappresentanti europei, IRIS2 non è ancora in grado di sostituire completamente Starlink, ma è considerato un passo fondamentale nella direzione giusta. A esso si associa il programma GOVSATCOM, parte integrante della strategia spaziale dell'Unione, che costituisce la base per la futura integrazione dei servizi governativi e di sicurezza all'interno della costellazione IRIS2. Le autorità europee hanno confermato che l'obiettivo è raggiungere una capacità superiore a quella delle soluzioni attualmente disponibili sul mercato, pur riconoscendo che il percorso è ancora lungo.

Parallelamente al progetto IRIS2, l'Europa sta sostenendo operatori commerciali che potrebbero contribuire alla creazione di un ecosistema satellitare competitivo. Tra questi, Eutelsat è considerato uno degli attori principali: avendo ricevuto investimenti significativi da parte dello Stato francese, ha consolidato la propria posizione attraverso la fusione con OneWeb, creando una delle poche costellazioni LEO (Low Earth Orbit - Orbita Terrestre Bassa) non statunitensi con capacità operative su larga scala. Attualmente gestisce oltre 600 satelliti in orbita bassa, con piani di espansione ulteriori.

Non perderti anche:
Italo introduce Starlink, il primo treno al mondo con connessione satellitare st...
Apre a febbraio il primo datacenter lunare
Meloni, Musk e dintorni
UE, via libera al rivale autarchico di Starlink

Nonostante questi progressi, diversi analisti ritengono che l'Europa sia ancora distante dal poter competere direttamente con Starlink. La costellazione di SpaceX ha raggiunto una diffusione globale, con migliaia di satelliti operativi e una capacità di risposta rapida in scenari di emergenza. Tuttavia, l'Unione Europea considera essenziale sviluppare un'alternativa autonoma, soprattutto alla luce delle implicazioni geopolitiche legate al controllo delle infrastrutture di comunicazione satellitare. Il dibattito sulla necessità di un sistema europeo indipendente è stato alimentato anche dalle discussioni internazionali sulla gestione e sul controllo delle costellazioni private. Alcuni governi hanno espresso preoccupazioni riguardo alla dipendenza da operatori commerciali per servizi critici, evidenziando la necessità di soluzioni regolamentate e supervisionate a livello statale. In questo contesto, IRIS2 è visto come un elemento chiave per garantire continuità operativa e sicurezza delle comunicazioni.

Il progetto europeo mira inoltre a supportare applicazioni civili come la connettività nelle aree rurali, la gestione delle emergenze e i servizi di navigazione avanzati. La Commissione Europea ha sottolineato che la costellazione sarà progettata per integrarsi con le reti terrestri e con i sistemi di comunicazione esistenti, creando un'infrastruttura ibrida capace di garantire resilienza anche in caso di interruzioni delle reti tradizionali. L'avvio operativo dei primi componenti di IRIS2 rappresenta un segnale importante per l'industria spaziale europea. Il settore sta vivendo una fase di forte competizione globale, con investimenti crescenti da parte di Stati Uniti, Cina e operatori privati. L'Europa punta a ritagliarsi un ruolo autonomo, sostenendo sia iniziative istituzionali sia operatori commerciali che possano contribuire alla costruzione di un ecosistema satellitare competitivo.

Le prossime fasi del progetto prevedono l'espansione graduale della costellazione e l'integrazione dei servizi governativi all'interno della piattaforma. L'obiettivo dichiarato è raggiungere una piena operatività entro la fine del decennio, con una rete in grado di supportare comunicazioni sicure, servizi critici e applicazioni commerciali avanzate.

Proposte di lettura:
Sinkclose: la fine del mondo, già nel vostro PC
Il paradosso di Elon Musk e la separazione della rete TIM
Il primo datacenter lunare sta per aprire i battenti
Il cartellone pubblicitario orbitante trasforma il cielo in uno spot

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
La sicurezza dell'Internet satellitare
TIM, connessione satellitare a 100 Mbit/s

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale di queste professioni obsolete secondo te ha ancora un futuro?
Agente di viaggio. C'è ancora qualcuno che prenota le vacanze in agenzia? (Parrebbe di sì)
Cassiera di supermercato. Sostituita dalle casse automatiche e dalla spesa online. (Ma i clienti rimangono affezionati al vecchio sistema)
Centralinista. Sostituito dai centralini digitali. (Eppure resiste in molte aziende)
Data entry. Mai sentito parlare di scanner e OCR? (Invece c'è chi inserisce ancora tutto a mano)
Dattilografo. I dirigenti moderni gestiscono il proprio blog, non dettano più gli appunti a una segretaria; al massimo usano il riconoscimento vocale. (Ma esistono davvero dirigenti... moderni?)
Impiegato di banca allo sportello. Con i conti online è una figura sempre meno utile. (Però in banca tutti lo cercano)
Giornalista. Con Google News, Facebook, Twitter e i blog, c'è ancora bisogno di loro? (Almeno dei migliori, evidentemente sì)
Postino. Con la posta elettronica, la posta tradizionale va diminuendo sempre più. (Ma ci vuole sempre qualcuno che la consegni)

Mostra i risultati (2895 voti)
Febbraio 2026
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 3 febbraio
2026
Windows 11, i PC continuano a non spegnersi. Nonostante la patch di emergenza.
2025
Find My Device o piuttosto Find Me?
2023
I social ai tempi di GPT-3
2022
Tesla e il mistero delle auto che inchiodano da sole
2021
La Stampa, L’Espresso, il Corriere e il metodo redazionale: nessuno rilegg...
2020
Avast chiede scusa e promette di smettere di spiare
2019
Cassandra Crossing/ L'insostenibile inaffidabilità delle infrastrutture
2018
Il software che trasforma qualsiasi webcam in un Kinect
2017
OnePlus scoperta a barare nei benchmark
2016
Galaxy S7, il top di gamma di Samsung
2015
Cortana su PC, Spartan e il computer olografico
2014
Gmail, posta legittima finisce nello Spam per errore
2012
Volunia, l'anti-Google italiano, è pronto al lancio
2011
In prova: Netgear N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700
2010
Ricomincia Lost ed è disponibile sulla IPTv
2009
Il meglio del forum Peer to peer
2008
Nella lotta alla pirateria gli USA sembrano più permissivi della Francia
2007
L'accordo antipedofilia non è perfetto
2006
Incontrare persone conosciute online
2005
Assistenza legale a chi sceglie open source
2004
Otto anni di carcere al webmaster
2003
DotComa
2002
Un dolcetto al giorno
Olimpo Informatico


 
web metrics