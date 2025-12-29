Invia la RAM Corsair in assistenza e gli ridanno dei moduli finti



Un utente di Reddit ha raccontato un incidente preoccupante avuto con il servizio di assistenza tecnica di Corsair, con cui aveva aperto una pratica per un kit Corsair Vengeance DDR 5 da 96 GB, un prodotto dal valore stimato di circa 1.000 dollari. Il problema iniziale riguardava un malfunzionamento di uno dei moduli del kit. L'utente ha quindi avviato la procedura di garanzia, inviando l'intero set all'assistenza Corsair. Al rientro del pacco ha trovato la sorpresa: i moduli ricevuti non erano veri stick di RAM, ma semplici moduli estetici appartenenti al Corsair Light Enhancement Kit, destinati esclusivamente a scopi decorativi (per riempire gli slot vuoti aggiungendo illuminazione RGB) del valore complessivo di circa 35 dollari.

Questi moduli decorativi sono facilmente riconoscibili dal design dei pin e dall'assenza di componenti elettronici: ciò rende ancora più incredibile lo scambio con il vero kit di memoria. Corsair è a conoscenza dell'episodio e ha avviato un'indagine interna per chiarire come sia stato possibile che un kit di illuminazione venisse inviato come sostituzione di un prodotto di fascia alta. L'azienda non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale, ma ha dichiarato di voler risolvere il problema con l'utente coinvolto. Stando al racconto, il pacco ricevuto dall'utente era etichettato correttamente come kit DDR 5, ma il contenuto non corrispondeva minimamente alla descrizione. È vero che episodi simili possono verificarsi in periodi di forte pressione logistica come il periodo che porta al Natale, ma la discrepanza tra i prodotti coinvolti rende l'errore particolarmente grave.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla trasparenza e l'affidabilità dei processi di assistenza post‑vendita, soprattutto per prodotti di fascia alta come i kit DDR 5 di grande capacità. In molti su Reddit hanno espresso preoccupazione per la possibilità che errori simili possano verificarsi anche in altri casi. Per ora la vicenda resta un caso isolato, anche se ha sollevato interrogativi sulla gestione delle RMA in un periodo in cui la domanda di memoria è particolarmente elevata.

Commenti all'articolo (5)

{utente anonimo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
29-12-2025 20:31
amldc
Non sono moduli RAM finti ma dei dispositivi che servono a mettere delle lucine dentro al case. Se qualcuno li produce, non è per spacciarli per moduli RAM ma per sfruttare una fetta di mercato costituita da gente che probabilmente utilizza il PC non per lavorarci ma per godersi uno spettacolo di lucine che consumano inutilmente della... Leggi tutto
29-12-2025 11:45
{turi}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
29-12-2025 11:02
{utente anonimo}
E la cosa ancora più assurda è che sia lo stesso che fabbrica e vende quelli veri.
29-12-2025 10:30
zero
La cosa assurda e' che ci sia chi fabbrica e vende moduli RAM finti .
29-12-2025 09:03
