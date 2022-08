Da Corsair il monitor che si curva e torna piatto: basta tirare

È sufficiente afferrarlo con le mani e tirare.

Piegare un monitor nella speranza di trasformare il proprio schermo tradizionale in uno schermo curvo non è generalmente una buona idea, a meno che il monitor in questione non sia lo Xeneon Flex 45WQHD240 di Corsair.

Si tratta infatti di un monitor OLED da gaming che è fatto apposta per essere curvato: basta afferrarlo sui lati corti e tirare verso di sé, come illustra il video che riportiamo in fondo all'articolo.

Ciò è possibile grazie al pannello W-OLED costruito da LG, che consente di variare a piacimento la curvatura impostata (fino a 800R), potendo anche regolare - se così si desidera - indipendentemente i due lati.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, lo Xeneon Flex è un monitor da 45 pollici con proporzioni 21:9 ultrawide, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, una luminosità massima di 1000 nit, e una risoluzione di 3440x1440 pixel.

Supporta entrambe le tecnologie G-Sync di Nvidia e FreeSync Premium di AMD, ed è dotato di un buon assortimento di porte: troviamo HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-A, e jack per le cuffie.

Corsair per ora non ha rivelato quando intenda lanciare lo Xeneon Flex 45WQHD240 sul mercato, né quale sarà il suo prezzo; ha promesso che fornirà ulteriori informazioni nei prossimi mesi.