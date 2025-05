WhatsApp Web: chiamare e videochiamare direttamente dal browser

L'attesa funzionalità sta finalmente per debuttare.

WhatsApp sta per fare un passo avanti significativo nella sua versione web. Secondo le indiscrezioni riportate da WABetaInfo, WhatsApp Web introdurrà presto la possibilità di effettuare chiamate vocali e video direttamente dal browser, senza la necessità di installare l'app desktop dedicata.

Attualmente, gli utenti di WhatsApp Web possono inviare messaggi e condividere file multimediali, ma per le chiamate in tempo reale è necessario utilizzare l'app desktop o mobile.

L'aggiornamento non è solo una questione di comodità. WhatsApp, di proprietà di Meta, sta cercando di rafforzare la sua posizione in un mercato sempre più affollato, dove concorrenti come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet offrono già soluzioni integrate per chiamate e videochiamate su browser.

Introdurre questa funzionalità su WhatsApp Web potrebbe attrarre utenti che desiderano un'unica piattaforma per messaggistica e chiamate, senza dover passare a strumenti separati. Inoltre, l'azienda ha recentemente migliorato la qualità delle videochiamate con una tecnologia che adatta la risoluzione in base alla connessione, garantendo chiamate in HD quando possibile e riducendo i rischi di interruzioni.

Dal punto di vista tecnico, la distribuzione della funzione sarà graduale. Non è ancora chiaro se ci saranno limitazioni iniziali, come il numero massimo di partecipanti alle chiamate (attualmente 32 su mobile) o la compatibilità con tutti i browser.