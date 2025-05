FiberCop torna indietro sullo smart working

L'azienda ha comunicato ai sindacati una forte riduzione delle giornate di telelavoro.

In un incontro tenutosi il 16 aprile FiberCop (la società che gestisce la Rete di telecomunicazioni già della TIM) ha comunicato alle rappresentanze sindacali unitarie aziendali la volontà di tornare a un'organizzazione del lavoro basata prevalentemente sul lavoro in sede, opposta a quella attuale, basata prevalentemente sul lavoro da remoto (quello che ormai tutti chiamiamo impropriamente smart working).

Il cambiamento dovrebbe partire il prossimo 3 giugno e coinvolgerà 7.000 dipendenti, ossia circa la metà dell'organico che non svolge prevalentemente lavori esterni. Si passerebbe così da una settimana con 3 giorni lavorativi a domicilio e 2 in sede a una basata su 4 giorni di lavoro in sede e solo 1 in smart working.

. La motivazione avanzata per questa trasformazione afferma che lo smart working riduce il senso di appartenenza all'azienda: un'azienda che per la proprietà è in pratica nuova e che potrebbe anche mutare nome nei prossimi mesi, con nuovi manager e nuovi rappresentanti sindacali.

Il vertiche ha sostenuto anche che il lavoro in sede offre maggiori possibilità di formazione e di scambio di competenze. Di contro, i sindacati accusano i dirigenti di voler tornare a vecchi sistemi di controllo dei lavoratori senza prendere atto dell'evoluzione tecnologica e organizzativa e delle mutate esigenze dei lavoratori.

In effetti, se il top management di FiberCop è nuovo, i quadri intermedi dell'azienda sono quelli vecchi di TIM: ciò potrebbe spiegare una certa ritrosia per un cambiamento recente ma molto radicale.

I timori sindacali potrebbero essere anche legati a una possibile futura riorganizzazione delle sedi aziendali dopo la separazione definitiva da TIM: questa potrebbe causare trasferimenti e mobilità interne, fonti di forti disagi senza una buona dose di smart working.