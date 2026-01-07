SanDisk manda in pensione gli SSD WD Blue e Black. Debutta la linea Optimus

Eliminare il marchio WD è il primo effetto del nuovo assetto societario.

SanDisk

Al CES 2026 SanDisk ha annunciato una riorganizzazione completa della propria linea di SSD consumer, segnando la fine dei marchi WD Blue e WD Black e introducendo la nuova famiglia SanDisk Optimus. La decisione rappresenta il primo effetto tangibile della separazione societaria tra Western Digital e SanDisk.

Gli SSD Optimus manterranno gli stessi numeri di modello dei precedenti WD Blue e WD Black, garantendo continuità tecnica e compatibilità con i sistemi esistenti. Il cambiamento riguarda principalmente il branding e l'organizzazione del catalogo, che passa da una logica basata sui colori a una struttura articolata su tre livelli: Optimus, Optimus GX e Optimus GX Pro. La riorganizzazione non introduce modifiche sostanziali all'hardware, ma vorrebbe semplificare la lettura dell'offerta eliminando il marchio WD, ora che Western Digital si concentra esclusivamente sugli hard disk. Come si può immaginare, la linea Optimus sostituisce gli SSD WD Blue, mentre Optimus GX prende il posto dei modelli WD Black, orientati al gaming. La serie Optimus GX Pro rappresenta invece il segmento di fascia più alta, con prestazioni destinate a professionisti.

Quest'opera di rebranding arriva in un momento complesso per il mercato dello storage, caratterizzato da una contrazione della domanda e da una forte pressione sui prezzi. SanDisk punta ora a rafforzare la propria identità e a rendere più chiara la segmentazione dei prodotti, mantenendo invariata la tecnologia alla base degli SSD NVMe già noti agli utenti WD. La scelta del nome "Optimus" peraltro non è casuale: si tratta di un marchio storico di SanDisk, risalente all'acquisizione di SMART Storage Systems nel 2013. La nuova gamma eredita quindi un nome già presente nel portafoglio dell'azienda, ora rilanciato come brand principale per gli SSD consumer e gaming. Linea Optimus GX Pro include modelli basati su interfaccia PCIe 5.0, con velocità dichiarate fino a 14,9 GB/s in lettura e 14 GB/s in scrittura, equivalenti agli attuali WD Black SN8100 e SN850X. Le capacità previste sono da 2 TB e 4 TB, con un design rinnovato e confezioni aggiornate.

Come già accennavamo, la separazione tra Western Digital e SanDisk ha comportato una divisione netta delle attività: WD mantiene il focus sugli hard disk e sulle piattaforme per data center, mentre SanDisk gestisce l'intero portafoglio flash, dagli SSD alle schede di memoria. La riorganizzazione dei brand SSD intende rappresentare quindi un passaggio naturale nel nuovo assetto societario.