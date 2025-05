Gli hard disk in ceramica praticamente indistruttibili di Western Digital

Insieme a Cerabyte sta creando un dispositivo di archiviazione capace di durare 5.000 anni.

Western Digital ha annunciato una "partnership strategica" con Cerabyte, una startup pionieristica nel campo dei supporti di memorizzazione in ceramica.

L'investimento, il cui importo non è stato divulgato, mira ad accelerare lo sviluppo della tecnologia Ceramic Nano Memory di Cerabyte. Esso promette di creare dispositivi di archiviazione praticamente indistruttibili, capaci di resistere a calore, fuoco, acqua, radiazioni, corrosione e persino impulsi elettromagnetici (EMP).

Questa collaborazione potrebbe aprire la strada a soluzioni di storage a lungo termine a costi incredibilmente bassi: Cerabyte punta a ridurre il prezzo a meno di 1 dollaro per terabyte entro il 2030.

La tecnologia di Cerabyte si basa su un sistema che utilizza laser a matrice per scrivere dati su superfici ceramiche, letti poi con microscopi ad alta velocità. Questo approccio consente di archiviare enormi quantità di dati «virtualmente per sempre», senza necessità di migrazione. C'è la promessa che i dati resteranno inalterati per un tempo lunghissimo: fino a 5.000 anni, secondo le dichiarazioni di Cerabyte.

Shantnu Sharma, Chief Strategy Officer di Western Digital, ha dichiarato che la collaborazione si allinea con l'obiettivo dell'azienda di espandersi nel mercato dello storage a lungo termine: il settore è in crescita con l'aumento della necessità di conservare dati per decenni in sicurezza, come nel caso di dati scientifici o aziendali.

Nonostante le promesse, la tecnologia di Cerabyte - chiaramente non pensata per offrire supporti riscrivibili - è ancora in fase di sviluppo. Né l'azienda né Western Digital hanno fornito una stima precisa per il lancio commerciale, limitandosi a dire che la collaborazione «accelererà» il processo di perfezionamento.

Cerabyte è estremamente ottimista e ritiene che con l'aiuto di WD presto enteremo nella «era dello yottabyte». Il CEO Christian Pflanum sottolinea: «Con 300 milioni di aziende, 100.000 enti governativi e 7 miliardi di utenti internet, c'è un bisogno urgente di soluzioni di memorizzazione affidabili».