Copilot si spinge dentro Esplora File: scoperto un pulsante segreto nelle build di Windows 11



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-01-2026]

copilot dentro esplora file
Foto di Alexey Demidov.

Un nuovo riferimento individuato nelle build di anteprima di Windows 11 suggerisce che Copilot stia per diventare un componente ancora più integrato all'interno di Esplora File. L'indizio arriva da un pulsante nascosto, non visibile nell'interfaccia standard, collegato a una funzione denominata Chat with Copilot, pensata per attivare l'assistente direttamente dal gestore dei file.

Il pulsante è stato individuato nella parte superiore dell'interfaccia, vicino all'area di navigazione, e appare solo quando il cursore passa su una zona specifica della barra. Al momento non risulta funzionante, ma la sua presenza indica che Microsoft sta sperimentando un'integrazione più profonda dell'assistente IA all'interno dei flussi operativi quotidiani del sistema operativo. Ulteriori riferimenti nelle build di sviluppo mostrano che Copilot potrebbe essere richiamato non più come finestra separata, ma come pannello laterale integrato in Esplora File. Questo approccio consentirebbe di mantenere il contesto dei file durante l'interazione con l'assistente, riducendo la necessità di passare da un'applicazione all'altra e migliorando la continuità operativa.

Le tracce individuate includono anche elementi relativi a un possibile framework denominato Agent Launchers, che potrebbe rappresentare la base per l'esecuzione di agenti AI contestuali. Questi agenti sarebbero in grado di analizzare contenuti, suggerire operazioni e automatizzare attività direttamente all'interno delle cartelle e dei percorsi locali dell'utente. L'integrazione di Copilot in Esplora File si inserisce in una strategia più ampia che punta a trasformare l'assistente da semplice chatbot a componente di sistema. Negli ultimi mesi sono emersi diversi segnali in questa direzione, tra cui pulsanti nascosti, riferimenti a pannelli dedicati e nuove API orientate alla gestione dei file tramite IA.

L'integrazione diretta in Esplora File potrebbe consentire operazioni come la ricerca semantica dei documenti, la classificazione automatica dei file, la generazione di riepiloghi dei contenuti e l'esecuzione di comandi contestuali basati sulla selezione dell'utente. Queste funzionalità sono già in fase di test in altri componenti di Windows 11 e potrebbero essere estese al gestore dei file. Come accaduto per altre integrazioni IA, è possibile che la funzione venga attivata progressivamente per gruppi limitati di utenti prima di un rilascio più ampio.

Leggi anche:
Cowork rivoluziona il desktop: la IA di Anthropic legge, crea e modifica i tuoi ...
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascos...
Dell smonta il mito degli AI PC: agli utenti la IA non interessa, con buona pace...
Il CEO di Microsoft sulla IA: basta parlare di "slop". 2026 sarà l'anno...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Per quale motivo NON sei (più) sul social network più famoso?
Facebook mi ha stufato. Preferisco godermi Internet.
Non voglio che gli altri si facciano i fatti miei.
Ho da fare. Facebook mi fa perdere tempo.
Amo di più la vita reale.
Non voglio che si sappiano in giro i miei segreti.
Non ho testa per Facebook in questo momento.
A mia moglie (marito, fidanzat*, ragazz*) dà fastidio che io sia su Facebook.
Facebook vende i nostri dati e non rispetta la privacy.
Mi sono accorto che iniziavo a farmi sempre di più i fatti degli altri.
Facebook è morto. Io adesso uso Twitter (o Google+, Pinterest ecc.)

Mostra i risultati (4504 voti)
Gennaio 2026
n. 4052 del 16-01-2026
Copilot si spinge dentro Esplora File: scoperto un pulsante segreto nelle build di Windows 11
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 gennaio
2025
TIM, a marzo arrivano gli aumenti
2023
Apple al lavoro sul MacBook Pro con schermo touch
2022
Apple brevetta gli smart glass che si regolano da soli
2020
La UE vuole il connettore unico per smartphone, e-reader e tablet
2019
Non è reato filmare una donna nuda in casa sua se non usa le tende
2018
Falla chipset Intel: così si viola un laptop in meno di 30 secondi
2017
Allarme per messaggi-truffa su WhatsApp
2016
Antibufala: le celebrità muoiono a gruppi di tre
2015
Ladro perde il telefonino, lo riconoscono dai video a luci rosse
2014
Il primo Nokia con Android
2013
Altroconsumo: operatori telefonici aggirano decreto Bersani
2012
The Pirate Bay abbandona i torrent
2011
Sarkozy userà il G8 per regolamentare Internet
2009
Il touchscreen intelligente
2008
Il meglio dal Forum "Windows"
2007
I diritti della montagna e il WiMax
2006
La settimana per le libertà digitali
2005
Adsl, nemmeno il Gabibbo riduce le tariffe
2004
Password cracking
2003
Da Mitsubishi Electric un monitor CRT di eccellente qualità
2002
Il punto sulle schede video
Olimpo Informatico


 
web metrics