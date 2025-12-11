Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11

Con l'aggiornamento 25H2 di Windows 11, Microsoft ha intensificato l'integrazione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Tra queste figurano Copilot, Recall, Windows Studio Effects e vari moduli collegati a OneDrive e Gaming Copilot. Il gigante del software ha dichiarato di voler proseguire su questa strada ma una parte consistente della community ha manifestato contrarietà, soprattutto tra utenti avanzati e sviluppatori.

Non a tutti gli utenti piace questa situazione. Così, grazie all'opera dell'utente zoicware, su GitHub è apparso uno script open source denominato RemoveWindowsAI che consente di rimuovere o disattivare in modo sistematico le principali funzioni AI introdotte da Microsoft. Il progetto ha rapidamente raccolto centinaia di segnalazioni e migliaia di download, diventando un punto di riferimento per chi desidera un sistema operativo privo di componenti legati all'intelligenza artificiale.

Lo script agisce tramite PowerShell e offre un elenco di opzioni selezionabili. Tra queste, la disattivazione di Copilot e Recall, ottenuta modificando chiavi di registro o intervenendo direttamente nelle impostazioni di sistema. Recall in particolare è stato oggetto di critiche perché cattura periodicamente screenshot dello schermo per creare una cronologia ricercabile, sollevando dubbi sulla privacy.

Per le funzioni non gestibili automaticamente dallo script, come Gaming Copilot o alcuni moduli di OneDrive, la pagina GitHub fornisce istruzioni dettagliate e tutorial video su come procedere. In questo modo l'utente può completare manualmente la rimozione. È prevista anche una modalità con interfaccia grafica, utile per chi non abbia familiarità con la riga di comando, con icone informative che spiegano ogni opzione.

Un aspetto utile del lavoro di zoicware è la possibilità di ripristino: lo script include una funzione che consente di riattivare le componenti AI precedentemente disabilitate; in questo modo è sempre possibile tornare alla configurazione originale senza reinstallare il sistema operativo.

L'esistenza di RemoveWindowsAI dimostra la portata di un certo malcontento da parte di alcuni utenti verso la politica di Microsoft sull'integrazione della IA in Windows; non è certo un caso che il colosso di Redmond abbia recentemente reso opzionali alcune funzioni AI come le AI Actions nei menu contestuali, dopo le proteste degli utenti. Con la build Insider 26220.7344 è stata introdotta la possibilità di nascondere completamente tali scorciatoie, segno che le reazioni sono attentamente sorvegliate.

Commenti all'articolo

{utente anonimo}
Sono felice che qualcuno pensi anche a gente che come me non ha macchine potenti e che preferisco privarsi delle funzioni AI a dispetto di un sistema più prestante, oltre ad una maggiore privacy. Grazie Waffo
13-12-2025 12:36
{attilio}
Io uso la IA, ma lo faccio quando, dove e come mi serve, finché posso. Poi si vedrà.
13-12-2025 12:12
{utente anonimo}
Ma io mi chiedo, se questa IA è così vantaggiosa, perché così tanta gente non la vuole?
12-12-2025 15:54
{Murdock}
... il link non funziona-va
12-12-2025 12:17
{Murdock}
Grazie, p.s. il link non funziona.
12-12-2025 12:16
