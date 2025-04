Windows Recall è ora ufficialmente disponibile

Non si può disinstallare, ma almeno non è attivo per default.

Dopo l'iniziale distribuzione ai Windows Insider, Microsoft ha ufficialmente lanciato la funzione Recall per tutti i Copilot+ PC con Windows 11.

Come ormai tutti dovrebbero sapere, Recall, presentato a maggio 2024, salva schermate del desktop ogni pochi secondi per creare un database ricercabile di tutte le attività dell'utente, creando una sorta di "memoria fotografica" del PC.

La funzione ha subito sollevato allarme: alcuni esperti di sicurezza l'hanno da subito definita «un incubo per la privacy», temendo che un database così dettagliato possa essere vulnerabile ad accessi non autorizzati. In risposta, Microsoft ha ritardato il rilascio per concentrarsi sulla sicurezza.

Una delle modifiche apportate a Recall più rispettose degli utenti è la decisione di rendere il servizio opt-in: anche se ora Recall è disponibile su tutti i Copilot+ PC, come impostazione predefinita esso resta disattivato; gli utenti devono scegliere manualmente di abilitarlo e utilizzare l'autenticazione Windows Hello per accedervi. Recall però non può essere disinstallato, come già si sapeva.

Inoltre ora i dati sono criptati e processati localmente sul dispositivo, senza mai essere inviati ai server di Microsoft. Sono state anche aggiunte opzioni per escludere app o siti specifici dal tracciamento. Tuttavia, non tutti sono convinti.