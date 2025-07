Poste Italiane, arriva l'app unificata: BancoPosta e PostePay addio

Tutti i servizi offerti dalle Poste ora si possono gestire da un'unica applicazione.

Immagine: Poste Italiane

Come aveva annunciato, Poste Italiane ha avviato una transizione significativa: le storiche applicazioni BancoPosta e Postepay si preparano ad andare in pensione, sostituite con una nuova app unica, chiamata semplicemente Poste Italiane. Obiettivi della mossa sono la semplificazione e l'integrazione dei servizi, riunendo in un'unica piattaforma la gestione di conti correnti, carte prepagate, risparmi postali, assicurazioni, energia, telefonia e spedizioni.

L'App Poste Italiane si presenta dunque come una soluzione all-in-one che consente agli utenti di accedere a una vasta gamma di servizi senza dover passare da più applicazioni. Tra le funzionalità principali ci sono il pagamento di bollettini, bollo auto e moto, avvisi PagoPA, l'emissione di bonifici, la gestione di conti BancoPosta e carte Postepay, e la prenotazione di appuntamenti in ufficio postale tramite QR code.

La sezione Pwallet, introdotta di recente, permette di salvare le carte di pagamento, i documenti di identità e le carte fedeltà, anche se i documenti digitalizzati non hanno valore legale. Inoltre, l'app supporta il tracciamento delle spedizioni, l'invio di posta online (come raccomandate e telegrammi) e la gestione dei risparmi, per esempio tramite libretti e buoni fruttiferi postali. Per accedere, si possono utilizzare le credenziali del sito di Poste Italiane o quelle delle vecchie app BancoPosta e Postepay, senza bisogno di crearne di nuove.

La migrazione verso l'app unificata è progressiva: le vecchie applicazioni continueranno a funzionare per un periodo limitato, ma entro pochi mesi saranno definitivamente dismesse. Poste Italiane sottolinea la comodità di un'unica piattaforma, che consente di visualizzare il saldo complessivo dei propri risparmi direttamente nell'homepage o di impostare obiettivi di risparmio con il "Salvadanaio digitale". Sui social, non tutti sono entusiasti: diversi utenti lamentano un'interfaccia poco intuitiva e segnalano malfunzionamenti, come l'impossibilità di visualizzare le prenotazioni in homepage o di gestire le polizze assicurative, funzione che restituisce una desolata pagina bianca.