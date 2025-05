Windows Recall: tre modi per disattivarlo sul serio

Usando il Registro, la PowerShell, o l'Editor dei Criteri di Gruppo.

Siamo ufficialmente entrati nell'era di Recall, la discussa funzionalità di Windows 11 che ricorda tutto ciò che l'utente fa col PC. Si può disabilitare, ma non disinstallare.

Quanti ritengono che la semplice disabilitazione dalle Impostazioni non sia sufficiente, diffidando delle promesse in fatto di privacy formulate da Microsoft, fortunatamente hanno a disposizione alcuni sistemi per rendere inoffensivo Recall.

Il primo metodo utilizza l'Editor dei Criteri di Gruppo, disponibile soltanto su Windows 11 Pro, Enterprise ed Education. Per iniziare, occorre premere Win + R, digitare "gpedit.msc" e premere Invio per aprire l'Editor. Navigare quindi su Configurazione del Computer -> Modelli Amministrativi -> Componenti di Windows -> Windows AI.

Qui si troverà un criterio chiamato "Consenti a Recall di essere attivato". Fare doppio clic su di esso, impostarlo su "Disattivato" e confermare con OK. Per rendere effettiva la modifica, è necessario riavviare il PC.

Questo metodo non solo disattiva Recall, ma impedisce anche che venga riattivato automaticamente da futuri aggiornamenti, offrendo un controllo più stabile per ambienti professionali o aziendali.

Per gli utenti di Windows 11 Home, che non hanno accesso all'Editor dei Criteri di Gruppo, è possibile disabilitare Recall modificando il Registro di sistema. In questo caso occorre premere Win + R, digitare "regedit" e premere Invio per aprire l'Editor del Registro.

Navigare al percorso

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

per creare in quella posizione una nuova chiave chiamata WindowsAI, tramite il menu contestuale che si apre premendo il tasto destro.

All'interno di questa chiave, creare un valore DWORD denominato AllowRecallEnablement (tasto destro -> Nuovo -> Valore DWORD 32-bit), impostandolo a 0. Dopo aver salvato le modifiche, riavviare il PC. Questo metodo richiede attenzione per evitare errori nel Registro, ma è efficace per bloccare Recall senza software aggiuntivi.

Un terzo approccio sfrutta la PowerShell, da aprire con privilegi di amministratore. Il primo comando utile da dare è

Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsAI" -Name "AllowRecallEnablement" -Value 0

Questo replica l'impostazione del Registro.

In alternativa, si possono usare script per rimuovere i pacchetti associati a Recall, come

Remove-WindowsCapability -Online -Name "RecallFeature"

Dopo aver eseguito i comandi, un riavvio è necessario per applicare le modifiche. Questo metodo è particolarmente utile per chi gestisce più dispositivi o vuole automatizzare il processo.