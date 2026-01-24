Kioxia: "L'era degli SSD a basso costo è finita". L'intera produzione 2026 è già stata venduta

Dopo le RAM, anche gli SSD vanno incontro ad aumenti drastici di prezzo.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-01-2026]

kioxia era ssd economici finita
Immagine: Kioxia

Come sta avvenendo per i produttori di RAM, così anche l'industria degli SSD sta entrando in una fase di scarsità strutturale: la conferma della crisi imminente arriva dalle dichiarazioni di Shunsuke Nakato, responsabile della Memory Business Unit di Kioxia, il quale ha spiegato che il mercato è entrato in una fase con un livello di domanda tale da saturare la capacità produttiva annuale con mesi di anticipo. La disponibilità limitata non riguarda più soltanto il settore enterprise, tradizionalmente più esposto alle oscillazioni del mercato, ma si sta estendendo anche al segmento consumer, dove gli SSD da 1 TB erano diventati uno standard accessibile negli ultimi anni.

Kioxia - ha affermato Nakato - ha già completamente venduto l'intera produzione di memorie NAND per il 2026, e le previsioni indicano che anche la produzione del 2027 possa presto risultare ipotecata. La causa principale è sempre la stessa: l'aumento della domanda generato dagli investimenti nei data center dedicati all'intelligenza artificiale, che stanno assorbendo una quota sempre crescente dei wafer disponibili. L'espansione delle infrastrutture IA richiede enormi volumi di memoria flash, sia per i sistemi di training sia per quelli di inferenza, contribuendo a un incremento dei prezzi lungo tutta la filiera.

Nakato ha spiegato che Kioxia, con i propri clienti, adotta un sistema di accordi annuali con partner selezionati. Definito come una sorta di «accordo tra gentiluomini», questo approccio mira a garantire continuità nelle forniture ma limita la flessibilità per i produttori che necessitano di aumentare rapidamente i volumi o modificare le tempistiche di consegna. La rigidità del sistema contribuisce d'altra parte a rendere più complessa la gestione della domanda nel settore consumer. Gli effetti sono già visibili nei prezzi al dettaglio: modelli da 1 TByte che fino a pochi mesi fa costavano meno di 70 euro hanno quasi raddoppiato il prezzo, avvicinandosi ai 130 euro. Sebbene l'aumento non sia ancora paragonabile a quello registrato dalla DRAM il trend mostra un progressivo riallineamento verso l'alto dei costi di aggiornamento dei PC domestici.

Le stime indicano che gli SSD economici sotto i 50 euro, un tempo considerati un punto di riferimento per gli upgrade a basso costo, non torneranno disponibili nel breve periodo. Nakato ha dichiarato che «i giorni degli SSD da 1 TB a 7.000 yen [meno di 40 euro, NdR] sono finiti», sottolineando come la combinazione tra domanda elevata e capacità produttiva limitata renda impossibile mantenere i livelli di prezzo precedenti. La pressione sui fornitori è aggravata dal fatto che la produzione NAND richiede cicli di investimento lunghi e costosi. L'espansione delle fabbriche non può essere accelerata rapidamente, e i produttori stanno privilegiando i contratti a lungo termine con i clienti aziendali, considerati più stabili e redditizi. Questo spostamento di priorità riduce ulteriormente la disponibilità per il mercato consumer, che dipende maggiormente dalle fluttuazioni di prezzo.

Leggi anche:
SSD Samsung, falla critica nel software di gestione per Windows: aggiornare subi...
SanDisk manda in pensione gli SSD WD Blue e Black. Debutta la linea Optimus
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
Micron uccide il marchio Crucial: niente più SSD e DRAM consumer

Le ultime analisi prevedono dunque che la scarsità di NAND possa protrarsi almeno fino al 2027, con un impatto significativo sulle strategie dei produttori di PC e componenti. I notebook entry‑level e i sistemi preassemblati potrebbero subire aumenti di prezzo o riduzioni della capacità di storage. La situazione attuale è una chiara inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, caratterizzati da un eccesso di offerta e da un calo costante dei prezzi. L'arrivo della IA come forza dominante nella domanda di memoria sta ridefinendo gli equilibri del settore, spingendo i produttori a rivedere le proprie strategie e gli utenti a ripensare i tempi e i costi degli aggiornamenti hardware.

I prezzi potranno stabilizzarsi solo quando la capacità produttiva globale sarà adeguata alla nuova domanda strutturale. Tuttavia gli investimenti necessari richiedono anni per tradursi in volumi reali, e nel frattempo il mercato dovrà adattarsi a una disponibilità più limitata e a costi più elevati. Per i consumatori, la raccomandazione implicita è di valutare con attenzione gli acquisti di storage nei prossimi mesi, poiché i prezzi potrebbero continuare a salire.

Consigliamo la lettura di:
Adata: prezzi RAM, SSD e hard disk su del 30%. Colpa del cloud e della IA
SSD fuori uso dopo l'aggiornamento di Windows, Microsoft nega ogni responsab...
L'SSD con il pulsante di autodistruzione
Buffalo Japan festeggia 50 anni con un HDD trasparente

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Western Digital dice addio agli SSD
Western Digital pronta ad acquisire l'ex divisione memorie di Toshiba

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quali sono i benefici maggiori che deriverebbero da una politica e una pubblica amministrazione più aperta e trasparente ai cittadini?
I giornalisti potrebbero informarsi più facilmente sulle attività di politici e amministratori e l'informazione al pubblico sarebbe più ampia e dettagliata.
Politici e amministratori renderebbero maggiormente conto ai cittadini del loro operato.
La qualità dei servizi in generale migliorerebbe.
L'opinione pubblica avrebbe più peso nelle decisioni amministrative e politiche.
In generale i nostri rappresentanti avrebbero elementi per prendere decisioni più appropriate.

Mostra i risultati (977 voti)
Gennaio 2026
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i contenuti dell'utente
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 24 gennaio
2026
Kioxia: "L'era degli SSD a basso costo è finita". L'intera produzio...
2025
Intelligenza artificiale usata bene
2024
Quarant'anni di Mac
2023
Microsoft, pioggia di miliardi su OpenAI
2022
Amazon Style, il negozio di abbigliamento che manda i vestiti direttamente in ca...
2021
Adobe Flash termina il supporto, blocca una rete ferroviaria cinese
2020
Agcom, due milioni di multa per Tim, Vodafone e Wind Tre
2019
Il test che ti dice quanto sei bravo a riconoscere il phishing
2017
Samsung: ecco perché i Galaxy Note 7 esplodono
2016
Il registratore di cassa nello smartphone
2015
Il clone cinese dell'iPhone 5c
2014
I sensori che rivoluzioneranno le previsioni meteo
2013
Il massaggiatore su ruote
2012
Dichiarazioni dei redditi pubblicate online
2011
Compromettere i PC con un telefonino e un cavo USB
2010
Olpc invierà i portatili XO ad Haiti
2009
Il meglio del forum Pc e Notebook
2007
La lampada che ti da una mano
2006
Innovare l'Italia, ma che spesa!
2005
Quello che non si dice sulle FreeCard di Tim
2004
Quattro buone ragioni per non comprare un Motorola E365
2003
Virus NYK per telefonini
Olimpo Informatico


 
web metrics