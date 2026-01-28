WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità

La funzione è già operativa nella versione beta.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-01-2026]

whatsapp abbonamento pubblicita
Foto di Vitaly Gariev.

Una modifica ancora in fase di test ma già destinata a incidere sul modello economico di WhatsApp sta emergendo nelle ultime versioni beta dell'app: un abbonamento mensile pensato per rimuovere la pubblicità prevista nei futuri aggiornamenti della piattaforma. Le informazioni disponibili mostrano come Meta stia sperimentando un sistema a pagamento che consentirebbe agli utenti di evitare gli annunci che l'azienda intende introdurre in alcune sezioni dell'applicazione, tra cui la scheda "Stato" e i canali.

Secondo le analisi condotte sulle versioni preliminari, l'abbonamento individuato nelle build più recenti presenta un costo di 4 euro al mese. La funzione non è ancora attiva, ma compare all'interno di schermate dedicate alla gestione dell'account, suggerendo che il modello sia già in fase avanzata di sviluppo. L'opzione è stata rilevata nella versione beta 2.26.3.9 per Android, che introduce anche modifiche all'interfaccia e nuove impostazioni legate alla personalizzazione dell'esperienza utente.

Le informazioni raccolte lasciano pensare che l'abbonamento sia collegato esclusivamente alla rimozione della pubblicità e non includerebbe funzionalità aggiuntive. Meta ha già confermato in passato l'intenzione di introdurre annunci in alcune sezioni dell'app, escludendo però le chat private e i gruppi. L'abbonamento rappresenterebbe quindi un modo per offrire un'esperienza priva di inserzioni agli utenti che lo desiderano, mantenendo al tempo stesso un modello di monetizzazione per tutti gli altri.

La versione beta analizzata introduce anche un nuovo layout per la schermata delle impostazioni, con un'organizzazione più lineare delle sezioni e un maggiore spazio dedicato alle opzioni legate alla privacy e alla gestione dell'account. Le modifiche fanno parte di un processo di rinnovamento dell'interfaccia avviato nei mesi precedenti e ancora in corso. Oltre all'abbonamento, la build 2.26.3.9 include riferimenti a un sistema di suggerimenti contestuali che dovrebbe aiutare gli utenti a individuare più rapidamente le funzioni meno utilizzate. Questa novità è ancora disattivata di default, ma il codice presente nell'app suggerisce che possa essere attivata in una fase successiva del test.

Proposte di lettura:
WhatsApp aggiorna i gruppi: linea sottile tra utilità e privacy
Nomi utente su WhatsApp: la novità nell'ultima beta per Android
WhatsApp espelle ChatGPT e Copilot: dal 2026 resterà solo Meta AI
WhatsApp, un bug espone 3,5 miliardi di numeri telefonici. Il problema era noto ...

Le analisi mostrano inoltre che WhatsApp sta continuando a lavorare sull'integrazione delle funzionalità multi‑account, già introdotte in forma stabile nel 2023. Le versioni beta più recenti includono ottimizzazioni per la gestione simultanea di più profili, con particolare attenzione alla sincronizzazione delle notifiche e alla separazione dei contenuti. Il possibile arrivo della pubblicità rappresenta un cambiamento significativo per un'applicazione che, fin dalla sua acquisizione da parte di Meta, ha mantenuto un modello privo di inserzioni. Le informazioni disponibili non indicano una data precisa per l'introduzione degli annunci, ma la presenza dell'abbonamento nelle versioni beta suggerisce che la distribuzione possa essere relativamente vicina.

Le fonti tecniche indicano che l'abbonamento sarà facoltativo e gestito tramite il sistema di pagamenti interno delle piattaforme Android e iOS. Non sono emersi riferimenti a piani annuali o a sconti per periodi prolungati, almeno nelle versioni attualmente analizzate. La sperimentazione dell'abbonamento si inserisce in una strategia più ampia che vede WhatsApp evolversi da app di messaggistica a piattaforma multifunzionale, con canali, community, servizi business e integrazioni con sistemi di pagamento. L'introduzione della pubblicità rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, con un modello che ricorda quello già adottato da altre app del gruppo Meta.

Non perderti anche:
WhatsApp entra nel mirino dell'UE: nuove regole per i Canali e la moderazion...
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era dell...
WhatsApp arriva su Apple Watch: si possono leggere i messaggi, rispondere e invi...
WhatsApp, arrivano i nomi utente: presto sarà possibile prenotare quello pr...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
WhatsApp introduce la traduzione automatica dei messaggi. Su iOS e Android
WhatsApp, sfondi generati dalla IA nelle videochiamate, tra personalizzazione e rischi
WhatsApp: arrivano i riassunti, i filtri e le emoji animate, ma anche la pubblicità

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
La sopravvivenza di alcune tecnologie "da ufficio" sarà messa a dura prova. Secondo te, quale tra queste non sopravviverà?
Le calcolatrici
Gli scanner
Gli schedari
I telefoni da scrivania
Le bacheche
I compact disc
I boccioni dell'acqua
I post-it
Le chiavette USB

Mostra i risultati (5296 voti)
Gennaio 2026
n. 4059 del 28-01-2026
Ransomware contro Nike: gli hacker avrebbero sottratto 1,4 Tbyte di dati
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i contenuti dell'utente
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 28 gennaio
2025
Windows, gli aggiornamenti di gennaio causano un'infinità di problemi
2024
Nintendo, la Switch 2 potrebbe debuttare già quest'anno
2022
Microsoft svela le 25 impostazioni che Windows ignora
2021
Data Privacy Day: 5 consigli per gestire e proteggere i dati
2020
Microsoft per pietà aggiorna Windows 7
2019
Il 10-Year Challenge è un complotto? Improbabile. Ma il sospetto la dice lu...
2018
''L'iPhone X è un flop e Apple lo cancellerà entro l'e...
2017
La rivincita delle musicassette
2016
Dati sensibili e telefonate sospette
2015
Sindaco denuncia Soldipubblici per falso in atto pubblico
2014
TIM cede 7 negozi nelle principali città
2013
Mega, arriva il primo motore di ricerca
2012
Corea, è crimine di guerra l'uso del cellulare
2011
Gli hacker ti invitano in palestra
2010
Violati due server del progetto Tor
2009
Un commento offensivo non è diffamazione
2008
Vista è il sistema operativo più sicuro
2007
Sciopero nazionale alla Wind
2005
Google hacking
2004
Linux sbarca su GameCube
2003
Una legge per l'accessibilità del Web
2002
I Servizi 899 e l'assenza di regole
Olimpo Informatico


 
web metrics