Vodafone abilita il Wi-Fi Calling: chiamate via Wi-Fi senza costi aggiuntivi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-02-2026]

Vodafone Italia ha attivato il Wi‑Fi Calling (o VoWiFi) per tutti i propri clienti, estendendo così a un'utenza molto ampia la possibilità di effettuare e ricevere chiamate tramite rete Wi‑Fi quando il segnale cellulare è debole o assente. La novità arriva nell'ormai noto contesto di integrazione industriale tra Fastweb e Vodafone, che ha accelerato l'adozione dello standard VoWiFi su scala nazionale.

Il servizio è disponibile per clienti privati e business senza costi aggiuntivi rispetto al piano tariffario. Il funzionamento si basa sullo standard Voice over Wi‑Fi (VoWiFi), che instrada la chiamata attraverso una connessione wireless domestica o aziendale, indipendentemente dal provider della rete fissa. L'obiettivo dichiarato è migliorare la copertura all'interno degli edifici e garantire continuità di servizio in ambienti dove il segnale mobile non raggiunge livelli adeguati. L'attivazione non richiede configurazioni manuali: il passaggio tra rete cellulare e Wi‑Fi avviene automaticamente, anche durante lo spostamento dell'utente, sui telefoni che supportano questa funzionalità. Al momento, Wi-Fi Calling è attivo solo per gli smartphone Android, dove l'opzione è disponibile nel menu dedicato alle chiamate Wi‑Fi. Le voci di menu possono variare in base al modello, ma il comportamento del servizio rimane uniforme.

Il Wi‑Fi Calling è utilizzabile con qualsiasi rete Wi‑Fi, anche non generata da router Vodafone. Questo aspetto amplia notevolmente i casi d'uso: abitazioni con pareti spesse, uffici sotterranei, edifici storici o zone periferiche dove la copertura mobile è irregolare. La chiamata viene gestita come una normale comunicazione voce, con la stessa tariffazione prevista dal piano attivo. Non è necessario installare app aggiuntive né utilizzare servizi VoIP di terze parti. L'introduzione del servizio si inserisce nel processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone, avviato dopo l'acquisizione del ramo italiano da parte del gruppo Swisscom: l'attivazione del Wi‑Fi Calling per i clienti Vodafone rappresenta un'estensione del servizio già disponibile per gli utenti Fastweb dal 2024. La fusione societaria ha accelerato l'uniformazione delle tecnologie voce, con l'obiettivo di offrire un'esperienza coerente su entrambe le reti mobili.

Dal punto di vista tecnico, il servizio utilizza protocolli IMS (IP Multimedia Subsystem) per gestire la chiamata su rete Wi‑Fi. Quando il segnale mobile è insufficiente, il dispositivo stabilisce automaticamente una sessione VoWiFi autenticata tramite SIM. Se l'utente esce dalla copertura Wi‑Fi, la chiamata può essere trasferita alla rete cellulare senza interruzioni, a condizione che il dispositivo supporti il meccanismo di handover tra VoWiFi e VoLTE. La lista dei dispositivi compatibili è ampia e comprende la maggior parte degli smartphone recenti. Tuttavia, alcuni modelli possono richiedere aggiornamenti software specifici o l'abilitazione da parte del produttore. I primi riscontri degli utenti indicano che l'attivazione sta avvenendo in modo progressivo, con segnalazioni di disponibilità su diversi modelli Android a partire dal 4 febbraio 2026.

Il servizio è particolarmente utile in contesti aziendali. Gli edifici con infrastrutture metalliche, pareti schermate o piani interrati possono presentare zone di scarsa copertura mobile. L'adozione del Wi‑Fi Calling consente di sfruttare la rete wireless interna per garantire la raggiungibilità del personale senza ricorrere a ripetitori o soluzioni dedicate. Anche per i privati, la funzione rappresenta un miglioramento significativo della qualità voce in abitazioni con copertura irregolare. L'attivazione del Wi‑Fi Calling contribuisce inoltre a ridurre la congestione della rete mobile nelle aree ad alta densità. Instradando parte del traffico voce su reti Wi‑Fi domestiche o aziendali, l'operatore può ottimizzare l'uso delle risorse radio, migliorando le prestazioni complessive della rete. Questo approccio è già adottato da altri operatori italiani e internazionali come parte delle strategie di gestione del traffico voce.

La disponibilità del servizio per tutti i clienti Vodafone rappresenta un allineamento con gli altri operatori italiani che già offrivano il VoWiFi (Fastweb, WindTre e TIM). Con questa attivazione, il mercato nazionale raggiunge una copertura quasi completa della tecnologia, rendendo il Wi‑Fi Calling uno standard de facto per la continuità del servizio voce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

web metrics