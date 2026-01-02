ChatGPT, arriva la pubblicità nelle risposte

OpenAI sta testando diversi formati pubblicitari da integrare in ChatGPT, valutando come inserire contenuti sponsorizzati all'interno delle risposte fornite dal modello. La sperimentazione non implica un lancio imminente, ma indica che l'azienda sta esplorando nuove forme di monetizzazione mentre il servizio continua a crescere. Secondo le indiscrezioni, i test interni includono mockup e prototipi che mostrano come gli annunci potrebbero essere visualizzati nelle conversazioni, probabilmente in una barra laterale: l'obiettivo è mostrare gli annunci senza far scappare gli utenti a causa degli annunci stessi.

Il piano non prevede solamente di far apparire dei banner pubblicitari: sono considerati anche scenari in cui ChatGPT potrebbe dare priorità a contenuti sponsorizzati, facendoli apparire direttamente nelle risposte. Uno dei concetti valutati prevede infatti che il modello includa suggerimenti commerciali all'interno del testo generato, con un posizionamento simile a quello dei risultati sponsorizzati nei motori di ricerca. Uno dei rischi principali in questo caso riguarda la distinzione tra suggerimenti organici e contenuti pagati, un aspetto cruciale per mantenere la fiducia degli utenti.

OpenAI ha confermato di essere «in fase esplorativa», dichiarando di voler capire «come potrebbero essere gli annunci nel nostro prodotto», pur sottolineando che le priorità restano la fiducia degli utenti e la qualità delle risposte. La creatrice di ChatGPT ha comunque ribadito che non esiste un piano di rilascio imminente e che i test riguardano solo prototipi interni, non funzionalità attive per il pubblico. Gli annunci sarebbero una risorsa ormai necessaria per riuscire a sostenere i costi operativi (stimati in circa 7 miliardi di dollari all'anno) in un contesto in cui ChatGPT è diventato un punto di accesso centrale per informazioni, consigli e decisioni d'acquisto: tutti dati che sono senz'altro ottimi per servire spot personalizzati.

