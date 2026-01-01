Windows, stop all'attivazione via telefono. Obbligatorio il portale web

Lo stesso vale per l'attivazione di Microsoft Office.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-01-2026]

windows stop attivazione telefonica

Senza rilasciare alcun annuncio pubblico, Microsoft ha dismesso la possibilità di attivazione telefonica per i suoi prodotti. Chi provasse oggi a chiamare il numero dedicato non troverebbe più il sistema automatico che per decenni ha guidato gli utenti nell'inserimento dei codici di installazione: al suo posto, una voce registrata invita a visitare il portale online di attivazione. La modifica è stata confermata da più fonti e segna la fine di uno dei metodi più longevi dell'ecosistema Windows. La notizia è stata inizialmente diffusa da utenti su Reddit e poi rilanciata su X da @TheBobPony, che ha pubblicato un video della nuova risposta automatica della hotline.

Microsoft ha aggiornato anche la documentazione ufficiale. Il supporto tecnico spiega che, dal 3 dicembre 2025, il processo di attivazione per le licenze perpetue è stato spostato dal telefono al Product Activation Portal, un sistema digitale pensato per offrire «un'attivazione più sicura, affidabile e intuitiva». La stessa pagina chiarisce che le modalità offline già esistenti restano comunque supportate, ma non includono più la chiamata telefonica.

Ormai raramente usato, il metodo telefonico conservava ancora una sua utilità: era considerato una soluzione essenziale in contesti privi di connessione Internet. Bastava chiamare il numero automatico, inserire la sequenza numerica mostrata dal sistema operativo e attendere il codice di conferma. Per molti tecnici e amministratori di sistema rappresentava un'alternativa affidabile, soprattutto in ambienti isolati o con restrizioni di rete. Il cambiamento riguarda anche Office. Le pagine di supporto Microsoft indicano che, tentando di attivare il prodotto via telefono, gli utenti visualizzano ora un messaggio che informa che l'attivazione telefonica non è più supportata per quella versione, con rimando alle procedure alternative. Ciò conferma che la dismissione non riguarda solo Windows ma l'intero ecosistema di licenze perpetue.

Il sistema telefonico aveva le sue debolezze: in passato era stato sfruttato per attivare licenze MAK distribuite in modo improprio, poiché l'algoritmo permetteva di generare codici validi anche per chi non disponeva di una connessione a Internet. La chiusura del servizio potrebbe quindi contribuire a ridurre alcune forme di abuso. Il ritiro dell'attivazione telefonica segna la fine di una procedura utilizzata per oltre vent'anni e ancora presente in molte guide tecniche. Con il passaggio al portale web, Microsoft punta a uniformare l'esperienza di attivazione e a ridurre la frammentazione dei metodi disponibili, mantenendo comunque un supporto per gli ambienti che richiedono modalità offline.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

