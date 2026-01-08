Dell smonta il mito degli AI PC: agli utenti la IA non interessa, con buona pace di Microsoft

Chi deve comprare un PC punta su elementi più concreti come prestazioni, autonomia o display.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-01-2026] Commenti (1)

Al CES 2026 Dell ha scelto una posizione che ha attirato l'attenzione dell'intero settore, perché sembra andare in una direzione completamente opposta a quella di Microsoft: ha affermato chiaramente che l'intelligenza artificiale non è un fattore che spinge le vendite dei PC. Dell sostiene che gli utenti chiedono soprattutto chiarezza e libertà di scelta, non un'imposizione della IA in ogni aspetto del sistema operativo o dell'hardware. Il produttore di PC ha evidenziato come molti consumatori percepiscano l'intelligenza artificiale come un concetto astratto, poco utile per orientare l'acquisto di un nuovo computer.

La posizione di Dell rappresenta un cambio di tono significativo rispetto agli ultimi due anni, durante i quali l'AI è stata presentata come elemento centrale per il rinnovamento del mercato PC. Microsoft in particolare ha integrato l'AI in numerose funzioni di Windows 11, spingendo verso un modello AI-first che però non sembra aver convinto il pubblico. Dell ha riconosciuto che i consumatori non scelgono un PC sulla base della presenza di una NPU o di funzioni IA avanzate. L'azienda continuerà a integrare questi componenti ma non li considererà il fulcro della comunicazione commerciale.

La scelta di Dell arriva in un contesto in cui il mercato PC sta attraversando una fase complessa. Dopo il boom legato allo smart working, le vendite globali hanno rallentato e i produttori cercano nuove leve per stimolare la domanda. La IA era stata individuata come possibile motore di rinnovamento, ma i dati suggeriscono che non sia sufficiente a convincere gli utenti ad aggiornare i propri dispositivi. Cuore della questione è il fatto che molti utenti non comprendono appieno i benefici concreti delle funzioni IA integrate nei PC e spesso le considerano accessorie rispetto a elementi più tangibili come autonomia, prestazioni, qualità del display o design del dispositivo. Dell ha inoltre sottolineato che la richiesta principale degli utenti riguarda la possibilità di scegliere se e quando utilizzare strumenti basati sulla IA. La presenza costante di funzioni come Copilot in Windows 11 è stata criticata da una parte del pubblico, che preferirebbe un approccio meno invasivo e più modulare.