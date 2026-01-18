Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i contenuti dell'utente



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-01-2026]

gemini personal intelligence
Immagine: Google

Integrazione diretta tra il modello linguistico di Gemini e i dati personali dell'utente: è questa la promessa di Personal Intelligence, un sistema in cui Gemini può accedere, correlare e interpretare informazioni provenienti da più servizi dell'ecosistema, trasformando l'interazione in un processo più "contestuale". La nuova funzione, attualmente in fase beta negli Stati Uniti, permette a Gemini di utilizzare dati provenienti da Gmail, Google Foto, YouTube e dalla cronologia delle ricerche compiute dall'utente per generare risposte basate non solo su contenuti pubblici, ma anche sulle informazioni presenti nell'account. L'attivazione non è automatica: richiede un consenso esplicito, condizione necessaria affinché il sistema possa accedere alle fonti collegate.

Il funzionamento si basa su un «modello di correlazione trasversale». A differenza delle precedenti integrazioni, in cui l'assistente recuperava singoli dati su richiesta, Personal Intelligence consente a Gemini di ragionare su insiemi eterogenei di informazioni, combinando email, immagini, cronologia video e ricerche senza che l'utente debba specificare la fonte. Questo approccio introduce un livello di automazione più profondo, in cui il contesto personale diventa parte integrante del processo di generazione delle risposte.

La funzione si appoggia su un'infrastruttura progettata per mantenere separati i dati personali dai modelli generali. Le informazioni vengono elaborate localmente all'interno dell'account e non vengono utilizzate per addestrare Gemini, secondo quanto dichiarato da Google. L'utente può inoltre visualizzare, modificare o revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni concesse, mantenendo un controllo diretto sulle fonti collegate. Dal punto di vista tecnico, Personal Intelligence introduce un meccanismo di context stitching (unione di contesti), in cui il modello può collegare elementi provenienti da servizi diversi per generare risposte più pertinenti. Un esempio tipico è la capacità di recuperare automaticamente una data contenuta in un'email e combinarla con un'immagine archiviata in Google Foto per fornire un riepilogo contestuale. Questo tipo di correlazione era già possibile tramite richieste manuali, ma non in forma automatizzata e trasversale come avviene ora.

La beta statunitense rappresenta una fase di test cruciale per valutare la stabilità del sistema e la gestione dei permessi. Google ha dichiarato che ogni app collegata può essere attivata o disattivata singolarmente, e che l'accesso ai dati avviene solo quando necessario per rispondere a una richiesta. L'azienda ha inoltre introdotto un'interfaccia dedicata per la configurazione, progettata per rendere più trasparente il flusso dei dati e le modalità di utilizzo. Personal Intelligence mira insomma a colmare il divario tra chatbot generalisti e assistenti realmente integrati nella vita digitale dell'utente. La possibilità di combinare dati provenienti da più servizi Google rappresenta un vantaggio strutturale difficilmente replicabile da concorrenti che non dispongono di un ecosistema altrettanto esteso.

Il debutto della funzione è accompagnato da un sistema di controlli granulari. L'utente può verificare quali dati vengono utilizzati e in quali circostanze, con la possibilità di eliminare singoli elementi o disattivare completamente la funzione. Questo livello di controllo è stato introdotto per rispondere alle preoccupazioni legate alla privacy, tema centrale in un sistema che si basa sull'accesso a contenuti personali. La capacità di Gemini di utilizzare dati personali apre anche nuove possibilità operative. Il modello può, ad esempio, generare riepiloghi basati su email recenti, suggerire contenuti correlati alle attività dell'utente o recuperare informazioni archiviate senza che sia necessario ricordarne la posizione. Queste funzioni, pur non ancora disponibili globalmente, delineano un'evoluzione verso un assistente più autonomo e contestuale.

La fase beta servirà a valutare la scalabilità del sistema e la sua capacità di gestire grandi volumi di dati personali senza compromettere prestazioni e sicurezza. Google ha indicato che l'espansione internazionale avverrà solo dopo una validazione completa del modello e dei meccanismi di protezione dei dati. Per ora, l'obiettivo è testare l'affidabilità del sistema in un contesto controllato, raccogliendo feedback per ottimizzare l'esperienza d'uso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)

Johannes
E' da un bel po' che avevo cominciato a pensare che avessimo superato la soglia di perversione. Ma poi ogni volta mi capita di rimanere di nuovo stupito.
18-1-2026 01:09
