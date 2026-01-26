Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio



windows 11 update emergenza
Foto di Rui Silvestre.

Una nuova patch «fuori banda» è arrivata per porre fine ai malfunzionamenti che gli ultimi aggiornamenti hanno causato in Windows 11: l'update KB5078127, destinato alle versioni 25H2 e 24H2 del sistema operativo e distribuito come aggiornamento cumulativo, includendo sia le correzioni precedenti sia una patch aggiuntiva mirata a risolvere i problemi critici emersi dopo il Patch Tuesday di gennaio.

Secondo la documentazione tecnica, KB5078127 porta i sistemi 25H2 alla build 26200.7628 e quelli 24H2 alla build 26100.7628, mantenendo la struttura degli aggiornamenti «fuori banda», cioè rilasciati al di fuori del ciclo mensile standard. Questi update vengono utilizzati quando un problema richiede un intervento immediato e non può attendere la successiva finestra di rilascio. Le segnalazioni raccolte dopo l'aggiornamento del 13 gennaio 2026 indicavano comportamenti anomali in diverse applicazioni, in particolare quelle che interagiscono con archivi cloud come OneDrive o Dropbox. Alcuni software risultavano non responsivi o generavano errori durante l'apertura o il salvataggio dei file. Le configurazioni di Outlook che utilizzano file PST archiviati su OneDrive erano tra le più colpite, con blocchi improvvisi e impossibilità di riavviare l'applicazione senza terminare manualmente il processo o riavviare il sistema.

Gli utenti hanno inoltre riportato problemi legati alla gestione dei messaggi: elementi inviati mancanti, duplicazioni di email già scaricate e comportamenti incoerenti nella sincronizzazione. Questi effetti collaterali derivavano da modifiche introdotte dagli aggiornamenti precedenti e hanno richiesto un intervento correttivo rapido per ripristinare la stabilità delle applicazioni coinvolte. KB5078127 integra anche le correzioni già distribuite con l'aggiornamento fuori banda del 17 gennaio (KB5077744), che aveva affrontato una prima serie di anomalie ma non aveva risolto completamente i problemi più diffusi. Il nuovo pacchetto consolida quindi tutte le patch precedenti, aggiungendo ulteriori miglioramenti alla qualità del sistema.

Il rilascio di un secondo aggiornamento straordinario nel giro di pochi giorni evidenzia la complessità dei malfunzionamenti introdotti dalle patch di gennaio. Le segnalazioni includevano crash di Outlook Classic, errori di spegnimento, problemi con Remote Desktop e blocchi in applicazioni che dipendono da file archiviati nel cloud. L'aggiornamento KB5078127 è stato quindi classificato come intervento urgente per ristabilire la piena operatività del sistema. La distribuzione dell'update avviene tramite Windows Update e non richiede interventi manuali da parte dell'utente. Il download ha una dimensione contenuta e l'installazione richiede un solo riavvio. Anche i sistemi che non avevano manifestato problemi ricevono comunque l'aggiornamento, poiché Microsoft lo considera necessario per garantire la stabilità complessiva della piattaforma.

La documentazione ufficiale chiarisce che l'aggiornamento è cumulativo e include sia patch di sicurezza sia correzioni non di sicurezza. Viene inoltre ribadita la distinzione tra aggiornamenti mensili, aggiornamenti di anteprima e update fuori banda, sottolineando che questi ultimi vengono utilizzati solo in presenza di problemi critici che richiedono un intervento immediato.

