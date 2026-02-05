Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori

Il caso del falso drive Samsung che inganna sia Windows che CrystalDisk.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-02-2026]

ssd samsung fake india
Foto di Samsung Memory.

Un interessante caso recente, raccontato su Reddit, ha riportato l'attenzione sul fenomeno degli SSD contraffatti, mostrando come alcuni modelli falsi siano ormai in grado di superare i controlli software più comuni e di presentarsi come prodotti autentici. L'episodio riguarda un presunto Samsung 990 Pro da 2 TB che, nonostante fosse un'unità non originale, è stato riconosciuto come legittimo sia da Windows sia da strumenti di diagnostica diffusi come CrystalDiskInfo e CrystalDiskMark. Solo un'analisi più approfondita ha permesso di individuare l'inganno, evidenziando un livello di sofisticazione sempre più elevato nelle tecniche di contraffazione.

L'unità era stata acquistata in un negozio a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al valore di mercato, un dettaglio che non aveva destato sospetti immediati poiché il venditore era un conoscente dell'acquirente. In India, dove si è verificato il caso, il modello originale viene normalmente venduto a oltre 30.000 rupie (circa 280 euro), mentre l'esemplare contraffatto era stato pagato 19.000 rupie, con una differenza di circa 100 euro al cambio attuale. L'aspetto esteriore dell'unità risultava convincente, con etichette e finiture simili a quelle del prodotto autentico.

Completata l'installazione, Windows ha rilevato correttamente il nome del modello e la capacità dichiarata, senza segnalare anomalie. Anche CrystalDiskInfo ha confermato dati apparentemente coerenti, inclusa la presenza del firmware 0B2QJXD7, una versione realmente distribuita da Samsung nelle prime revisioni del 990 Pro. Ciò ha contribuito a rendere più difficile individuare la natura fraudolenta dell'unità nelle fasi iniziali. I problemi sono emersi solo durante l'utilizzo pratico. Le velocità di trasferimento si sono rivelate estremamente basse, inferiori persino a quelle di una chiavetta USB 2.0, con valori intorno ai 20 MB/s in lettura e 10 MB/s in scrittura secondo i test riportati dagli utenti coinvolti. Questi risultati sono incompatibili con le prestazioni attese da un SSD NVMe PCIe 4.0 come il 990 Pro, che dovrebbe raggiungere velocità di diversi Gigabyte al secondo.

Un ulteriore indizio è arrivato dalla velocità del collegamento rilevata dal sistema, che indicava una connessione PCIe 3.0 x4 anziché PCIe 4.0, un'anomalia che ha contribuito a sollevare dubbi sulla reale natura dell'unità. Tuttavia, anche questo parametro non è stato sufficiente a smascherare immediatamente la contraffazione, poiché alcune configurazioni hardware possono limitare la velocità del bus senza implicare necessariamente un problema. La conferma definitiva è arrivata solo tramite Samsung Magician, il software ufficiale, che ha identificato l'unità come non autentica.

Articoli suggeriti:
Multa doganale da 618 euro per una maglietta comprata su Temu: era merce contraf...
Ordina un AMD Ryzen 7 9800X3D su Amazon, riceve una CPU del 2011
Crisi dei chip, Canon costretta a vendere toner “contraffatti”
Falsi e frodi, così i truffatori guadagnano

Il caso si inserisce in un contesto più ampio caratterizzato da un aumento delle segnalazioni di SSD falsi, favorito anche dalla carenza globale di memorie NAND e dall'aumento dei prezzi. Secondo diverse testimonianze, i truffatori stanno sfruttando la domanda elevata e la difficoltà di reperire modelli popolari per immettere sul mercato prodotti contraffatti sempre più sofisticati. Gli esperti sottolineano che la qualità delle imitazioni è migliorata al punto da rendere difficile distinguere un'unità falsa da una autentica basandosi solo sull'aspetto esteriore. Etichette, codici e confezioni vengono replicati con precisione, mentre il firmware viene modificato per imitare quello originale. Solo test prestazionali approfonditi o strumenti ufficiali del produttore possono rivelare la natura fraudolenta del dispositivo.

Il fenomeno rappresenta un rischio significativo per gli utenti, poiché gli SSD contraffatti non solo offrono prestazioni drasticamente inferiori, ma possono anche compromettere l'integrità dei dati. Le unità false spesso utilizzano memorie di bassa qualità o controller non conformi agli standard, aumentando la probabilità di guasti improvvisi o perdita di informazioni. Le segnalazioni recenti suggeriscono che il problema non è circoscritto a un singolo mercato, ma riguarda diversi Paesi, con casi documentati in Asia, Europa e Nord America. Gli utenti sono invitati a prestare particolare attenzione alle offerte troppo vantaggiose e a verificare l'autenticità dei prodotti tramite canali ufficiali, soprattutto quando si tratta di componenti critici come gli SSD.

Articoli raccomandati:
Covid-19, eBay vieta la vendita delle mascherine
Coronavirus, sciacalli vendono false medicine su Amazon
7 utenti su 10 acquistano inconsapevolmente regali di Natale contraffatti
In carcere l'uomo che cercava di allungare la vita ai vecchi Pc

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Antibufala: incassa 1 milione di dollari vendendo Bitcoin contraffatti col pennarello!
5 consigli per i brand che vogliono proteggersi online

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Worm, virus, trojan horse, spyware, rootkit, dialer, hijacker. Chi li produce?
Smanettoni che vogliono provare la loro abilità
Pirati informatici professionisti con lo scopo di trarne profitto
Gli stessi che poi fanno gli antivirus
Gruppi con finalità politiche di destabilizzazione

Mostra i risultati (5506 voti)
Febbraio 2026
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 5 febbraio
2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
2025
Windows 11, Microsoft rimuove le istruzioni per aggirare i requisiti
2024
Google dice addio alla cache delle pagine web
2022
I Pixel 6 di Google arrivano in Italia
2019
Windows 10, con l'aggiornamento addio ai messaggi d'errore confusi
2018
Come usare Facebook senza commettere reati o incorrere in rischi legali
2017
Mozilla uccide Firefox OS e licenzia
2016
Honor 5X arriva in Italia: ottime caratteristiche, prezzo interessante
2015
Flipps sbarca in Italia
2014
Nove superpoteri, qual è il tuo preferito?
2013
Otto caratteri per mandare in crash un Mac
2012
In prova: Archos 35 Home Connect
2011
Apple riveli i piani per la successione a Steve Jobs
2010
Il meglio del forum Ubuntu
2009
Il meglio dal forum "Pronto Soccorso Virus"
2008
Il meglio dal Forum "Bufale E Indagini Antibufala"
2007
Microsoft si piega all'Open Document
2006
Anche Omero e Dante su Rosso Alice
2005
Privacy e sicurezza informatica
2004
Tutto4Star, i "saldi" della telefonia
2003
Comzine
2002
Microsoft e le pulizie di primavera
Olimpo Informatico


 
web metrics