POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti‑evasione con controlli automatici



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-12-2025]

2026 pos cassa collegati
Foto di Gaudenis G..

Il 2026 si apre con l'avvio di una fase nuova per il sistema dei pagamenti elettronici e quello degli scontrini fiscali: dal 1 gennaio POS e registratori telematici (quelli che normalmente vengono ancora chiamati registratori di cassa) dovranno essere collegati tra loro, permettendo all'Agenzia delle Entrate di incrociare in modo automatico e immediato i dati dei pagamenti e quelli delle emissioni fiscali. La misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025 punta a rafforzare la tracciabilità delle transazioni e a ridurre le discrepanze tra incassi e scontrini.

Il collegamento non sarà fisico ma digitale. L'esercente dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate e associare la matricola del registratore telematico ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati nel punto vendita. Sebbene formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, l'obbligo diventerà effettivo a partire da marzo, per consentire agli esercenti di completare l'associazione dei dispositivi. Il collegamento permetterà di verificare in tempo reale la corrispondenza tra importi pagati tramite POS e importi registrati a scontrino, riducendo la possibilità di omissioni o errori. Il sistema permetterà di individuare eventuali scostamenti tra quanto incassato tramite carte e quanto dichiarato, rendendo più efficaci le verifiche fiscali e riducendo i margini per comportamenti irregolari. Si tratta di uno dei pilastri della strategia anti‑evasione prevista per il 2026. Il collegamento digitale tra i due strumenti consentirà di automatizzare parte dei controlli, riducendo la necessità di verifiche manuali e aumentando la tempestività delle segnalazioni in caso di anomalie. Il sistema sarà inoltre integrato con le banche dati già utilizzate per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

La norma riguarda tutti gli esercenti dotati di registratore telematico e POS. Per i terminali di pagamento che risultano già attivi a gennaio 2026 è previsto un periodo di 45 giorni per completare l'abbinamento, come indicato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: l'obiettivo è garantire un avvio graduale e uniforme su tutto il territorio nazionale. La novità non comporterà costi aggiuntivi per gli esercenti, poiché il collegamento avverrà tramite piattaforma telematica e non richiederà l'acquisto di nuovi dispositivi. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procedura sarà accessibile direttamente online e potrà essere effettuata anche tramite intermediari abilitati, come commercialisti o consulenti fiscali. Il sistema entrerà a pieno regime entro la primavera 2026, quando tutti gli esercenti avranno completato l'associazione dei dispositivi. Le autorità fiscali monitoreranno l'andamento della misura nei mesi successivi per valutare eventuali aggiustamenti tecnici e verificare l'efficacia del nuovo modello di controllo incrociato.

Leggi anche:
Satispay Paga in 3: il pagamento a rate arriva anche nei negozi fisici, senza in...
Addio, vecchia carta d'identità: è obbligatorio passare alla CIE e...
Proposta alla Camera: scontrini solo digitali; cartacei solo su richiesta
La panetteria americana che usa due Commodore 64 come registratori di cassa

Per approfondire:
Guasto tecnico, bloccati i pagamenti elettronici proprio al Black Friday
Contanti e trionfanti
Pochi o tanti, ma contanti
5 storie di donne, artigianato e innovazione

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Guasto tecnico, bloccati i pagamenti elettronici proprio al Black Friday
Contanti e trionfanti
Pochi o tanti, ma contanti
5 storie di donne, artigianato e innovazione

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il tuo linguaggio di programmazione preferito, tra questi?
PHP
Java
C#
VB.Net

Mostra i risultati (1426 voti)
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 31 dicembre
2024
Facebook prepara l'invasione dei bot generati dalla IA
2021
LastPass manda gli utenti nel panico per errore
2020
Ho-mobile, rischio sicurezza per due milioni e mezzo di utenti
2019
Episodio IX: hacker di droidi
2018
Richard Stallman fa i complimenti a Microsoft
2017
Stop del Garante privacy al sistema di gestione code di Poste
2016
LG presenta l'altoparlante che levita
2015
I migliori prodotti hi-tech del 2015
2014
La fibra di Google spaventa le major
2013
SkyCycle, una pista ciclabile nel cielo di Londra
2012
Lo smartwatch di Apple
2011
Dito medio, allontanato da Google+
2009
La formula per calcolare il parcheggio dell'auto
2008
TangoGPS, il navigatore open source
2007
I virus più curiosi del 2007
2006
Il cyber-anno che se ne va
2005
Una tribù per la flat voce
2004
Emanato il decreto "Open Source"
2003
Il Gas online
2002
Alice sul Sat
Olimpo Informatico


 
web metrics