HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-01-2026]

hp eliteboard
Immagine: HP

HP ha presentato al CES 2026 un dispositivo insolito: l'EliteBoard G1a, un PC con Windows 11 completamente integrato all'interno di una tastiera a membrana. L'azienda riprende un concetto che ha radici negli anni Ottanta del secolo scorso, incarnato da computer famosi come il VIC-20 e il Commodore 64, reinterpretandolo con hardware moderno, funzioni IA e un design estremamente compatto. L'obiettivo è offrire un computer da scrivania minimale, trasportabile e pronto all'uso con un solo cavo.

L'EliteBoard G1a utilizza processori AMD Ryzen AI 300, con configurazioni che arrivano fino al Ryzen AI 7 350 PRO, in grado di raggiungere circa 50 TOPS per quanto riguarda l'elaborazione IA in locale. Il dispositivo supporta fino a 64 GB di RAM DDR5 e 2 TB di memoria NVMe, caratteristiche che lo rendono adatto a carichi di lavoro professionali nonostante il formato estremamente ridotto. L'EliteBoard G1a vuole rappresentare un'alternativa più accessibile e potente rispetto ad altri "keyboard‑PC", un segmento storicamente dominato da soluzioni come il Raspberry Pi 400 e 500. A differenza dei mini‑PC basati su ARM, il modello di HP offre un'esperienza Windows 11 completa, con prestazioni paragonabili a quelle di un notebook di fascia media.

Il dispositivo misura appena 12 mm di spessore e pesa circa 750 grammi. La tastiera è di tipo a membrana, scelta che permette di contenere lo spessore ma che posiziona il prodotti di HP più vicino a un dispositivo da ufficio che a una soluzione per gaming o scrittura intensiva. L'EliteBoard G1a può alimentare due monitor 4K tramite una singola porta USB‑C/USB4, che gestisce contemporaneamente alimentazione, dati e video. Sono presenti anche una porta USB 3.2 Gen 2, moduli Wi‑Fi e Bluetooth, oltre a microfoni e altoparlanti integrati per videoconferenze senza accessori aggiuntivi.

Il dispositivo è dichiaratamente dedicato a un utilizzo «flessibile» in ambienti domestici e professionali. La presenza di una batteria interna opzionale consente di evitare spegnimenti accidentali in caso di scollegamento del cavo, una funzione utile per chi sposta spesso la tastiera tra stanze o postazioni diverse. L'intero progetto è poi modulare: RAM, SSD, batteria, altoparlanti e persino la parte superiore della tastiera possono essere sostituiti o aggiornati. Questa caratteristica lo distingue da molti PC compatti, spesso sigillati e non espandibili. Per quanto riguarda la potenza di calcolo, il dispositivo è in grado di gestire applicazioni quotidiane, multitasking e attività d'ufficio senza difficoltà. Le limitazioni principali riguardano la dissipazione termica, che impone l'uso di componenti a basso consumo, e l'assenza di una GPU dedicata, che lo rende inadatto a carichi grafici pesanti.

Al momento HP non ha ancora indicato né i tempi previsti per il lancio sul mercato né il prezzo al quale intende vendere ll'EliteBoard.

Approfondimenti
La tastiera che nasconde un intero Pc Raspberry Pi 4

