Guasto tecnico, bloccati i pagamenti elettronici proprio al Black Friday

I disservizi di Wordline stanno impedendo transazioni online, pagamenti col POS e anche i prelievi dal Bancomat.

29-11-2024

Immagine generata con DiffusionArt

È stato flagellato da tutta una serie di malfunzionamenti dei pagamenti elettronici quest'ultimo Black Friday, venerdì 29 novembre 2024.

I disagi sono iniziati nella giornata di giovedì e sono proseguiti anche il giorno seguente, causando difficoltà sia agli acquisti online che a quelli operati nei negozi ma pagati tramite POS, ma anche alle operazioni di home banking.

La causa di tutto è da ricercarsi in un problema tecnico registrato dall'azienda francese, specializzata nella gestione dei pagamenti, Wordline: sarebbe stato causato - in base a quanto segnala l'azienda stessa, da «lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali che hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore».

Worldline ha messo a disposizione una pagina web tramite la quale informa circa l'evoluzione del problema, che ha finito per coinvolgere anche un gran numero di istituti italiani, bloccando anche le operazioni di carte e bancomat, impedendo anche i prelievi.

Fare la spesa, rifornirsi di carburante, pagare servizi e prestazioni, e naturalmente operare gli acquisti approfittando degli sconti del Black Friday è, se non impossibile, molto difficile: non sono pochi i cittadini italiani che non possono portare a termine le transazioni elettroniche. Mai come in casi come questo una riserva di contanti rappresenta la soluzione.

Visti i grandi disagi, le associazioni di consumatori hanno iniziato a muoversi. Il Codacons, per esempio, «sta valutando la possibilità di avviare azioni legali contro i responsabili del black out che prosegue da ieri, per conto di tutti i soggetti che abbiano subito danni materiali legati ai problemi tecnici di Worldline»