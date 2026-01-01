Xiaomi Watch 5, l'orologio smart che legge i muscoli: per rispondere alle chiamate basta un gesto

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-01-2026] Commenti

Immagine: Xiaomi

Lo Xiaomi Watch 5 è uno smartwatch che si distingue perché introduce una modalità di interazione che fino a pochi anni fa apparteneva ai laboratori di ricerca: il controllo tramite segnali muscolari. Lo smartwatch utilizza un sensore EMG integrato per leggere gli impulsi elettrici generati dai muscoli del polso e convertirli in comandi, permettendo di rispondere alle chiamate o controllare la musica senza toccare lo schermo. Già impiegata in ambito medico, questa tecnologia debutta per la prima volta in un dispositivo consumer di larga diffusione.

Il sistema EMG del Watch 5 è progettato per riconoscere movimenti minimi, come la chiusura del pugno o lo sfregamento delle dita. Xiaomi afferma che questo approccio è più preciso rispetto ai gesti basati su accelerometri, perché non richiede movimenti ampi del braccio e funziona anche quando l'utente ha una sola mano libera. Il dispositivo è già disponibile in Cina e, secondo le informazioni diffuse, dovrebbe arrivare sul mercato globale in occasione del Mobile World Congress 2026. La scelta di introdurre la tecnologia EMG in un prodotto di fascia alta indica la volontà di Xiaomi di differenziarsi nel settore dei dispositivi indossabili, puntando su modalità di interazione alternative rispetto ai tradizionali comandi touch o vocali.

Per quanto riguarda l'hardware, il Watch 5 utilizza una cassa in acciaio inossidabile da 47 mm e un display AMOLED da 1,54 pollici con luminosità fino a 1500 nit. Lo schermo è protetto da vetro zaffiro sintetico, lo stesso materiale utilizzato per la finestra del sensore cardiaco, con l'obiettivo di aumentare la resistenza ai graffi e migliorare la durata nel tempo. Il dispositivo adotta un'architettura a doppio chip composta da un processore Snapdragon W5 a 4 nm per le operazioni ad alte prestazioni e da un chip BES2800 dedicato alle attività a basso consumo. Questa configurazione permette di estendere l'autonomia fino a sei giorni in modalità standard e fino a diciotto giorni in modalità risparmio energetico, secondo i dati ufficiali.

Il sensore EMG è il componente più innovativo del Watch 5. Il sistema è in grado di rilevare variazioni elettriche minime generate dai muscoli del polso, trasformandole in input digitali. Questo consente di controllare non solo lo smartwatch ma anche altri dispositivi dell'ecosistema Xiaomi come smartphone e televisori, attraverso gesti quasi impercettibili. Le prime prove indicano che il sistema funziona in modo affidabile quando il dispositivo è ben aderente al polso. Tuttavia, come accade per altre tecnologie basate su sensori di movimento o pressione, le prestazioni possono variare se l'orologio si sposta durante attività come camminare o correre. Xiaomi stessa riconosce che la stabilità del contatto con la pelle è un fattore determinante per la precisione del rilevamento EMG. Il Watch 5 integra anche funzionalità avanzate per la salute - tra cui ECG e monitoraggio continuo della frequenza cardiaca - e supporta le eSIM.