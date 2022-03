Fitbit richiama gli smartwatch Ionic: possono causare ustioni

Sono oltre 170 i casi di surriscaldamento già segnalati in tutto il mondo.

Se avete uno smartwatch Fitbit Ionic (modello prodotto tra il 2017 e il 2020), provvedete a contattare subito l'azienda tramite l'apposita pagina web: è stato infatti diramato un richiamo per questi dispositivi a causa del rischio di ustioni.

Già sono stati segnalati 115 casi di surriscaldamento della batteria nei soli Stati Uniti (e 59 nel resto del mondo), che hanno causato ferite in 78 di essi (40 nel resto del mondo): in due casi, gli utenti sono stati vittime di ustioni di terzo grado, e in quattro casi di ustioni di secondo grado.

Chi si mette in contatto con Fitbit riceve un pacco per la restituzione del prodotto e ottiene il diritto a un rimborso completo, oltre a uno sconto del 40% per l'acquisto di altri dispositivi Fitbit.

Si calcola che nel mondo siano stati venduti quasi 1,7 mlioni di dispositivi Fitbit Ionic, di cui 1 milione nei soli Stati Uniti.