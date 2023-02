Usereste l'Apple Watch al posto del glucometro tradizionale?

Si avvicina il momento in cui lo smartwatch di Apple saprà monitorare con un laser il livello di glucosio nel sangue.

È più di 10 anni che si parla di sostituire i glucometri attuali, che richiedono una goccia di sangue per stabilire il livello di glucosio all'interno dello stesso, con un sistema meno invasivo.

Apple in particolare è da tempo interessata alla questione, per risolvere la quale Steve Jobs in persona nel 2010 decise l'acquisizione della startup RareLight, nata appunto per creare un sistema di controllo del glucosio tramite laser.

Ora, secondo le indiscrezioni raccolte e pubblicate da Bloomberg, i tempi sono quasi maturi perché un glucometro laser possa essere integrato nell'Apple Watch: la tecnologia che ne sta alla base sarebbe infatti arrivata allo stadio di prototipo.

I primi dispositivi del genere realizzati da Apple funzionavano, ma erano molto ingombranti; ora siamo arrivati al punto che l'apparecchio è indossabile e grande all'incirca come un iPhone. Il prossimo passo è la miniaturizzazione estrema che gli consenta di stare all'interno dello smartwatch.

La praticità di un apparecchio di questo tipo è evidente: i diabetici in quel caso non avrebbero più la necessità di essere equipaggiati con l'apposito kit costituito da pungidito, lancette, glucometro e strisce reattive, e di interrompere quel che stan facendo per misurare la glicemia. Basterebbe infatti un'occhiata all'Apple Watch per essere al corrente del valore esatto.

L'Apple Watch e gli smartwatch in generale vengono spesso usati per tenere sotto controllo diversi parametri legati alla salute, dal battito cardiaco alle ore di sonno trascorse; la possibilità di monitorare il livello di glucosio nel sangue sarebbe un ottimo servizio sia a chi già soffre di diabete che a chi si trova in una categoria a rischio di sviluppare la malattia.

Apple ha preferito non commentare la notizia riportata da Bloomberg, ma se le informazioni sono esatte il debutto sul mercato non dovrebbe essere troppo lontano.