Cloudflare contro AGCOM: le richieste di Piracy Shield non sono tecnicamente possibili

Il caso finisce al TAR del Lazio. La possibilità di lasciare l'Italia è sempre più concreta.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-02-2026]

cloudflare contro agcom
Foto di Alena Lavrova.

Una sanzione amministrativa può trasformarsi in un caso geopolitico quando coinvolge un'infrastruttura che sostiene una parte significativa del traffico Internet globale. La multa da oltre 14 milioni di euro inflitta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a Cloudflare ha innescato una reazione immediata del provider statunitense, che ha contestato la legittimità tecnica e giuridica del provvedimento e ha di nuovo ventilato l'ipotesi di interrompere i propri servizi in Italia. Le dichiarazioni del CEO Matthew Prince a Il Sole 24 Ore hanno amplificato la portata del caso, evidenziando criticità strutturali del sistema Piracy Shield e i rischi di blocchi estesi a servizi non coinvolti in attività illecite.

La sanzione dell'AGCOM deriva dalla presunta inosservanza dell'ordine di disabilitare l'accesso a una serie di contenuti pirata, come previsto dalla normativa antipirateria introdotta nel 2023. L'Autorità ha contestato a Cloudflare di non aver applicato le misure richieste, in particolare il blocco di indirizzi IP associati alla diffusione non autorizzata di contenuti audiovisivi. La delibera indica che Cloudflare, in quanto fornitore di servizi della società dell'informazione, sarebbe tenuta a intervenire per impedire l'accesso ai flussi illeciti. Questa ha però replicato sostenendo che il meccanismo di blocco previsto dalla normativa presenta limiti tecnici significativi. Il provider ha spiegato che l'oscuramento di un indirizzo IP condiviso può coinvolgere siti e servizi perfettamente legittimi, con effetti collaterali su imprese, ONG, enti pubblici e piattaforme che utilizzano la stessa infrastruttura. Il rischio di overblocking sarebbe intrinseco al modello di intervento richiesto, che non distinguerebbe tra traffico illecito e traffico regolare.

Le dichiarazioni di Prince hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità. Il CEO ha affermato che il sistema Piracy Shield, così come implementato, potrebbe causare interruzioni generalizzate dell'economia digitale italiana, poiché i blocchi richiesti non sarebbero compatibili con il funzionamento di una rete globale distribuita. Prince ha inoltre sottolineato che Cloudflare aveva già avviato le procedure legali per contestare la normativa quando la sanzione è stata emessa, definendo il provvedimento una misura coercitiva adottata nonostante il contenzioso in corso. Il caso ha assunto una dimensione diplomatica anche per via del ruolo di Cloudflare nella protezione di siti istituzionali e infrastrutture critiche. La piattaforma fornisce servizi di mitigazione DDoS, CDN e sicurezza a migliaia di domini italiani, inclusi enti pubblici e organizzazioni che dipendono dalla continuità operativa della rete. L'ipotesi di un ritiro dal mercato nazionale solleva interrogativi sulla resilienza dei servizi digitali e sulla capacità di sostituire rapidamente un operatore di tale scala.

Piracy Shield opera tramite un sistema di segnalazione e blocco rapido dei flussi illeciti, con tempi di intervento ridotti a pochi minuti. Tuttavia, la natura dinamica degli indirizzi IP e la diffusione di servizi condivisi rendono complesso applicare filtri selettivi senza colpire risorse non coinvolte. Alcuni report indicano che il sistema avrebbe generato in più occasioni blocchi estesi a servizi cloud internazionali, causando disservizi temporanei. Parallelamente il contenzioso ha riacceso il dibattito sul rapporto tra regolamentazione nazionale e normative europee. Cloudflare sostiene che alcune disposizioni del Piracy Shield entrerebbero in conflitto con il Digital Services Act, che stabilisce criteri armonizzati per la gestione dei contenuti illegali online. L'obbligo di blocco imposto dall'Autorità italiana eccederebbe quanto previsto dal quadro normativo europeo, creando un precedente potenzialmente problematico.

Articoli suggeriti:
Dopo la multa, Cloudflare minaccia di lasciare l'Italia: il CEO furioso si s...
AGCOM multa Cloudflare per 14 milioni di euro: non ha bloccato i siti pirata
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'...
Cloudflare spiega che cosa è successo. Tutta colpa di una configurazione

La questione ha attirato l'attenzione anche per le implicazioni economiche. Cloudflare gestisce una quota rilevante del traffico web italiano e la sua eventuale uscita dal mercato comporterebbe costi significativi per migliaia di aziende che utilizzano i suoi servizi gratuiti e a pagamento. Alcuni analisti hanno stimato che la migrazione verso provider alternativi richiederebbe tempi non trascurabili e potrebbe comportare un aumento dei costi operativi per molte realtà digitali. Il procedimento legale proseguirà davanti al TAR del Lazio, che dovrà valutare la legittimità della sanzione e la compatibilità delle richieste dell'Autorità con il quadro normativo vigente. Nel frattempo Cloudflare ha ribadito che continuerà a operare nel rispetto delle leggi, ma ha lasciato aperta la possibilità di riconsiderare la propria presenza in Italia qualora il contesto regolatorio non dovesse evolvere in modo coerente con le esigenze tecniche della rete.

Ti raccomandiamo anche:
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto ...
Europa contro Piracy Shield: UE pretende modifiche per tutelare libertà e t...
Il DNS europeo che promette di tutelare i dati personali
Cloudflare: l'IA sta distruggendo il web

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Piracy Shield blocca Google Drive in tutta Italia

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Facebook è un gran bel social network, però...
... genera dipendenza e condiziona la mia vita reale.
... mi rende più ansioso o più depresso del solito.
... non c'è nessun "però".
... non lo uso.

Mostra i risultati (2762 voti)
Febbraio 2026
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 5 febbraio
2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
2025
Windows 11, Microsoft rimuove le istruzioni per aggirare i requisiti
2024
Google dice addio alla cache delle pagine web
2022
I Pixel 6 di Google arrivano in Italia
2019
Windows 10, con l'aggiornamento addio ai messaggi d'errore confusi
2018
Come usare Facebook senza commettere reati o incorrere in rischi legali
2017
Mozilla uccide Firefox OS e licenzia
2016
Honor 5X arriva in Italia: ottime caratteristiche, prezzo interessante
2015
Flipps sbarca in Italia
2014
Nove superpoteri, qual è il tuo preferito?
2013
Otto caratteri per mandare in crash un Mac
2012
In prova: Archos 35 Home Connect
2011
Apple riveli i piani per la successione a Steve Jobs
2010
Il meglio del forum Ubuntu
2009
Il meglio dal forum "Pronto Soccorso Virus"
2008
Il meglio dal Forum "Bufale E Indagini Antibufala"
2007
Microsoft si piega all'Open Document
2006
Anche Omero e Dante su Rosso Alice
2005
Privacy e sicurezza informatica
2004
Tutto4Star, i "saldi" della telefonia
2003
Comzine
2002
Microsoft e le pulizie di primavera
Olimpo Informatico


 
web metrics