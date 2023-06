Alcune precisazioni a proposito di ChatGPT e chiavi Windows

ChatGPT si fa imbrogliare e regala codici Windows 11 Pro Molti siti hanno pubblicato la notizia che esiste un modo astuto per chiedere a ChatGPT di generare le chiavi di attivazione di Microsoft Windows 10 e 11 (BoingBoing; DigitalTrends; @immasiddtweets). Non è vero: non sono chiavi generate, ma chiavi di installazione e attivazione temporanea, pubblicate da Microsoft e lette da ChatGPT durante il suo addestramento. Come spiega bene Bufale.net, con queste chiavi "puoi installare sì Windows, ma non usarlo: Windows risulterà limitato nelle funzioni e con messaggi a ricordarti l'obbligo di comprare delle chiavi funzionanti."

(C) by Paolo Attivissimo - www.attivissimo.net.

Distribuzione libera, purché sia inclusa la presente dicitura.



