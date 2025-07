Intel, i processori Raptor Lake svengono per il caldo. Colpiti soprattutto i Core i7

Ennesimi problemi per le CPU di tredicesima e quattordicesima generazione. Intanto AMD ride.

Le CPU Intel Raptor Lake di 13 e 14 generazione, già al centro di controversie per problemi di stabilità, stanno affrontando una nuova sfida: a quanto pare si sta registrando un aumento significativo dei crash durante le ondate di calore estive. A segnalare il fenomeno è stato Gabriele Svelto, un ingegnere di Mozilla: ha analizzato i rapporti di crash del browser Firefox, notando un picco di malfunzionamenti nei sistemi equipaggiati con queste CPU in regioni colpite da temperature elevate, come l'Europa e gli Stati Uniti. Il più colpito dal fenomeno è il popolare Core i7-14700K.

I problemi di stabilità dei Raptor Lake sono emersi per la prima volta nel 2024: Intel riconobbe che un bug nel microcodice causava irregolarità nella tensione operativa, portando a crash sotto carichi pesanti. Il fenomeno, noto come Vmin Shift, si verifica quando le CPU ricevono livelli di tensione «non sicuri», un problema che si intensifica con l'aumento delle temperature. Svelto ha osservato che i rapporti di crash di Firefox, raccolti automaticamente, hanno permesso di tracciare le ondate di calore in Europa: ha registrato in particolare un'alta concentrazione di malfunzionamenti in paesi come l'Italia e la Spagna durante l'estate 2025. La situazione è diventata così critica che Mozilla ha disattivato temporaneamente il bot automatico per l'invio dei rapporti di crash, sopraffatto dai dati provenienti da sistemi Raptor Lake.

Intel ha rilasciato diverse patch al microcodice per affrontare il problema: a maggio 2025 l'ultima, la 0x12F. Questa patch mirava a correggere i crash su sistemi lasciati in funzione per giorni o durante attività leggere; ma non ha risolto completamente il problema, soprattutto in condizioni di calore estremo. Il difetto è stato attribuito a un'ossidazione nei processi di produzione e a un'eccessiva tensione operativa, con tassi di malfunzionamento stimati tra il 10% e il 25% per i principali OEM. Gli utenti con CPU già danneggiate non possono beneficiare delle patch; Intel ha esteso le garanzie per alcuni modelli, consigliando di applicare impostazioni di tensione più conservative e di evitare l'uso prolungato senza pause.

La vulnerabilità al calore estivo non è l'unica sfida per Intel. Le CPU Raptor Lake rimangono popolari nonostante i problemi: il Core i9-14900K è al 12 posto tra i processori più venduti su Amazon. Tuttavia la competizione con AMD è feroce: i processori Ryzen, dominano le classifiche di vendita, in particolare il 9800X3D; la quota di mercato lo scorso marzo è arrivata al 78%. La perdita di quote a favore di AMD è reale: per esempio, ormai il 60,27% dei videogiocatori su Steam utilizza processori Ryzen. La speranza di riscossa per Intel sta nel lancio dell'architettura Nova Lake-S, prevista per il 2026: promette di offrire fino a 52 core.